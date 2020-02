Roger Federer je razkril, kaj bo delal po karieri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dnevi je Roger Federer sporočil, da je moral iti na operacijo kolena, kar pomeni, da ga na teniških igriščih ne bomo videli vse do junija. Dejstvo je, da se švicarski teniški virtuoz vse bolj spogleduje s športnim pokojem. Prav zanimivo je, kaj bi lahko počel po karieri.

Wimbledon bi rad zmagal še devetič

Roger Federer velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov in v njegovi dolgoletni karieri smo le redko videli, da je imel večje težave s poškodbami. A sedanjost je drugačna. Po OP Avstralije , kjer se je prebil do polfinala, je prek družabnih omrežij sporočil, da je moral na operaciji kolena in da se bo vrnil, ko se bo začela sezona na travi - junija. Švicar ob tem ne skriva želje, da bi še enkrat zmagal Wimbledon, najprestižnejši teniški turnir.

Foto: Gulliver/Getty Images

V intervjuju za BBC je razkril, kaj bi lahko počel po koncu športne kariere. "Veliko je stvari, ki jih ne znam in to je ena lepših stvari, ki sledi po karieri. Pravzaprav bom imel čas, da se naučim novega inštrumenta, morda novega jezika ali pa bom obiskal kraje, kjer še nisem bil," je najprej povedal 38-letni teniški veteran, ki se zaveda, da tenis še zdaleč ni edina stvar na svetu.

"Če sem dober teniški igralec, to še ne pomeni, da sem dober v ostalih stvareh. Mislim, da je zelo vznemirljivo, če nekaj začneš iz ničle. Daleč od tega, da sem dober kuhar, tako da bi se tudi tega naučil. To bi se lahko učil skupaj s svojimi otroki, ker vem, da radi kuhajo," je še povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Roger Federer je že nekajkrat dal gor predpasnik in kuhal

Izgubil bo veliko točk, a bo ostal med prvo deseterico

Roger bo na račun odsotnosti izgubil kar nekaj točk na lestvici ATP, a splošni izračuni kažejo, da bo junija še vedno uvrščen med prvo deseterico. To med drugim pomeni, da bo v Wimbledonu lahko vseeno visoko postavljen igralec. Na tem turnirju imajo namreč poseben način postavljanje nosilcev turnirja, saj je pri njih pomembno, kakšne rezultate je igralec dosegel na travi.