Je bila to res premišljena odločitev Rogerja Federerja?

"Vidimo se na travi"

Federer je v četrtek na družabnih omrežjih sporočil, da je imel že nekaj časa težave z desnim kolenom in se po pogovoru s svojo ekipo odločil, da gre v Švici na operacijo. Po njej, tudi zdravniki so potrdili njegovo pravilno odločitev, pa so prepričani, da bo popolno okreval.

"Vidimo se na travi," je na koncu zapisal švicarski teniški virtuoz, kar pomeni, da ga vsaj do junija ne bomo spremljali na teniških igriščih. Spustil bo Dubaj, Indian Wells in Miami. Prav tako ga ne bomo videli na odprtem prvenstvu Francije, drugem letošnjem turnirju za grand slam.

"Po mojem mnenju je največji izziv, da starejši kot si, težje se je vrniti po kakršnikoli poškodbi." Foto: Gulliver/Getty Images

Mnogi se že zdaj sprašujejo ali se bo Federer uspel tako hitro vrniti. Pri njegovih 38 letih se to postavlja pod velik vprašaj.

"Po mojem mnenju je največji izziv, da starejši kot si, težje se je vrniti po kakršnikoli poškodbi," je za New York Times povedal Paul Annacone, nekdanji trener Baselčana. "A pri velikanih tega športa ni pravila, zato je tvegano karkoli napovedovati. Že leta 2010, ko sem začel z njim delati, so spraševali, kdaj se bo upokojil."

Na prvo operacijo je šel zaradi kopanja hčerk v kadi

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je imel pred tem le enkrat operacijo (februar 2016), ko je imel v levem kolenu težave z meniskusom. Zanimivo je, da poškodbe ni staknil na igrišču, ampak medtem ko je svoji hčerki dajal v kad. Na igrišča se je vrnil že aprila, a je bil daleč od tistega pravega Federerja. Zato je tisto sezono še enkrat prekinil. Šele po šestih mesecih od operacije, se mu je uspelo vrniti na vrhunsko raven.

Vsaka njegova poteza naj bi bila dobro premišljena. Foto: Gulliver/Getty Images

Koliko časa bo tokrat potreboval?

Leta 2017 se je vrnil v velikem slogu, ko je najprej zmagal OP Avstralije, nato še Wimbledon. Leto pozneje (2018) je znova zmagal Melbourne in se kmalu po tistem povzpel na prvo mesto lestvice ATP. Bo tudi zdaj potreboval šest mesecev, da se bo vrnil v pravi ritem?

"Lahko vam zagotovim, da se zelo premišljeno odloča. Mislim, da k vsaki stvari pristopi zelo premišljeno, kar mu daje možnost, da na dolgi rok ostane zdrav," je razlagal Annacone.

Izgubil bo veliko točk, a bo ostal med prvo deseterico

Roger bo na račun odsotnosti izgubil kar nekaj točk na lestvici ATP, a splošni izračuni kažejo, da bo junija še vedno uvrščen med prvo deseterico. To med drugim pomeni, da bo v Wimbledonu lahko vseeno visoko postavljen igralec. Na tem turnirju imajo namreč poseben način postavljanje nosilcev turnirja, saj je pri njih pomembno, kakšne rezultate je igralec dosegel na travi.

V Cape Townu ni bilo videti nobenih težav Federer Foto: Gulliver/Getty Images

Trenutno tretji igralec sveta, je nazadnje igral na ekshibicijskem dvoboju v Cape Townu z Rafaelom Nadalom, kjer ni kazalo, da bi imel kakršnekoli težave s poškodbami. Po besedah Annacona, je ena izmed značilnosti Federerja, da ne govori veliko o poškodbah. "Pravzaprav nikoli ne veste, v kakšnem stanju je." Pri njemu je samoumevno, kako igra in da je na splošno zdrav. A vedeti moramo, da ima veliko dvobojev."

Roger Federer je že na OP Avstralije zahteval zdravniško pomoč in tudi ni bil videti pravi v svoji igri. Foto: Gulliver/Getty Images

Že v Melbournu ni bil pravi

Morda se je nekaj več posledic poškodb videlo na OP Avstralije. Njegovo gibanje ni bilo pravo. Veliko se je ugibalo ali bo v polfinalu, ko je igral proti Đokoviću, sploh stopil na igrišče. Na koncu je prišel na igrišča, a proti Srbu izgubil z izidom 7:6 (1), 6:4, 6:3.

"Težko se je prebil do polfinala OP Avstralije, ampak bil je zraven. In to so trenutki, za katere ti igralci živijo. Jaz osebno, ga nisem pripravljen kar tako odpisati. In če pogledate, kaj vse je dosegel na travi, ne vidim razloga, da ne bi še enkrat zmagal Wimbledona," je še povedal ameriški teniški trener, ki je s Federerjem sodeloval od leta 2010 do 2013.

Roger Federer še vedno čuti, da lahko igra z najboljšimi. Foto: Gulliver/Getty Images

Federer še vedno verjame, bo tudi po poškodbi verjel vase?

Da bi Švicar kar tako vrgel puško v koruzo, ne pričakuje nihče. To je po porazu v polfinalu na OP Avstralije povedal tudi sam, ko je izjavil, da še vedno verjame vase. "Glede na lansko sezono, kako sem igral in kaj imam v svoji igri, čutim to," je dejal igralec, ki ima v svoji vitrini kar 109 turnirskih lovorik.

Ob vsem tem ostaja dejstvo, da se bo moral Roger vrniti še po eni operaciji. Pri njegovih letih pa bo ta vse prej kot lahka naloga.