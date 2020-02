Roger Federer moral na kirurško mizo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Koleno mi je nagajalo že nekaj časa. Upal sem, da bo bolečina izginila, vendar sem se po pregledu in pogovoru z mojo ekipo odločil za artroskopijo kolena. Operacijo sem opravil v Švici. Zdravniki so potrdili, da sem se pravilno odločil, glede rehabilitacije pa so optimistični," je legendarni švicarski teniški igralec Roger Federer sporočil novico, ki je razžalostila njegove navijače.

Zaradi posega bo izpustil turnirje v Dubaju, Indian Wellsu, Bogoti, Miamiju kakor tudi drugi turnir za grand slam Roland Garros.

Švicar je lani po dolgem času spet zaigral na odprtem prvenstvu Francije, potem ko so ga navijači pogrešali prejšnja leta, letos pa bo peščeno sezono znova izpustil.

Jasno je, da se bo Federer pripravljal za Wimbledon, ki ga je v karieri osemkrat osvojil. In njegova velika želja je, da se še kdaj na katerem od grand slam turnirjem zapiše kot končni zmagovalec.

Trenutno je z 20. zmagami na prvem mestu lestvice zmagovalcev turnirje največje četverice. Z morebitno novo na OP Francije bi se lahko z njim izenačil Rafael Nadal, Novak Đoković pa za njim po zmagi na OP Avstralije zaostaja le še za tri skupne zmage.