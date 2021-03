Nenavadno: bo šele 12-letni deček poskrbel za športno revolucijo? #video

Je to prihodnost teniške igre? Mnogi strokovnjaki se to sprašujejo, potem ko je na družbenem omrežju zelo viralen postal posnetek Teodora Davidova, mladega teniškega igralca, ki v svoji igri ne pozna backhanda. Zaradi posnetka se je razvilo kar nekaj teniških debat.

Él es Teodor Davidov, el sub-12 que no pega de revés. 🤯



📹 @zootennispic.twitter.com/6GYqjsQbf0 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 29, 2021

Roger Federer še danes velja za igralca z najbolj prefinjenim občutkom za teniško igro. Mnogi so bili navdušeni nad njegovim enoročnim backhandom, s katerim navdušuje še danes. A zdaj se postavlja vprašanje, ali bodo najboljši igralci v prihodnosti sploh še uporabljali backhand? Glede na igro 12-letnega Davidova iz Denverja, bi se v prihodnosti lahko zgodilo, da bi forehand lahko povsem izrinil backhand.

Teodor Davidov igra v kategoriji do 12 let in je v državnem prvenstvu na petem mestu. Videti je, da z lahkoto uporablja novodobno tehniko. A le čas bo pokazal, ali bo s svojo tehniko lahko napredoval in se boril z najboljšimi igralci sveta. Njegov videoposnetek ima že zdaj nekaj sto tisoč ogledov, kar pomeni, da je mladi teniški igralec vzbudil kar precej zanimanja. In da ne bo pomote, Teodor Davidov zna z obema rokama igrati tudi enoročni in dvoročni backhand.

Pred leti se je Rusinja počutila kot konj v cirkusu

Starejši poznavalci tenisa so se ob tem spomnili hitro spomnili na Jevgenijo Kulikovskajo, nekdanjo teniško igralko, ki se je že kot otrok naučila uporabljati forehand na obeh straneh. To lastnost je nato prenesla tudi na najvišjo raven. Rusinja se je v svoji karieri prebila med prvih 100 igralk na svetu in je med drugim igrala na turnirjih za grand slam.

"Počutim se kot konj v cirkusu, ko me ljudje gledajo, kako igram," je Jevgenija Kulikovskaja leta 2003 izjavila za New York Times. "Včasih sem izgubljala živce, ko so me ljudje prišli gledati in kazali s prstom name: 'Poglej! Poglej, kako igra.' Razumem, da je drugače in da se bodo ljudje na to odzvali, ampak včasih tega ne prenesem," je pred 18 leti razlagala danes 42-letna Kulikovskaja.

Že takrat je Michael De Jong, nekdanji trener Mary Pierce, dvakratne zmagovalke turnirjev za grand slam, da je uporaba forehanda na obe straneh nekaj posebnega in da so to teniške sanje.

Brad Gilbert, nekdanji četrti igralec sveta, je tudi navdušen nad mladim teniškim igralcem. Foto: Guliverimage

Nekdanji profesionalni teniški trener Paul McNamee verjame, da je samo še vprašanje časa, kdaj bom kaj takšnega videli na turneji WTA in ATP. "Vedno sem menil, da se bo tenis razvil v to smer … imeti dva kraljevska forehanda. Samo predstavljajte si, da bi se morali soočiti z dvema forehandoma Rafaela Nadala … Nekaj neverjetnega. Enkrat bomo ti videli," je na svoj Twitter profil zapisal McNamee.

Brad Gilbert, nekdanji vrhunski igralec, danes pa teniški analitik, je sposobnosti mladega teniškega igralca označil za izjemno. Nekateri pa so prepričani, da je to prihodnost tenisa.