Napad panike: Hrvatica je po dvoboju padla v jok #video

Donna Vekić, sicer že izkušena teniška igralka, je po dvoboju drugega kroga, ko ji je proti Sloane Stephens uspel velik preobrat, planila v jok in na igrišču komaj izustila kakšno besedo. Sloane Stephens je vodila že s 6:4 in 5:2, nato pa je Američanka nerazumljivo popustila in na koncu izgubila z izidom 4:6, 7:5, 6:4.

I always said to my team that I think Sloane Stephens is one of the best players in the world.

"Bil je nor, res nor dvoboj." Foto: Reuters

Ko so Donno Vekić takoj po dvoboju na igrišču vprašali, o čem razmišlja, jim je ta odgovorila: "Nimam pojma."

"Rekla sem že, da je Sloane ena najboljših igralk na svetu. Dvoboj je bil neverjetno težek. Ne morem verjeti, da sem zmagala. Bila sem v težavah. Na začetku drugega niza sem imela napad panike. Potem sem sama sebi rekla, da naj poskušam uživati na igrišču. Izgubila sem najboljšo točko na začetku tretjega niza, ampak vaš odziv (občinstva, op. p.) mi je dal neverjetno energijo," je dejala 27-letna Hrvatica, ki se je zahvalila tudi svoji ekipi.

Donna Vekić je letos že zelo dobro igrala na travi. Na turnirju v Berlinu se je prebila vse do finala in nakazala, da se letos na travi dobro počuti. Trenutno 21. igralka sveta po dobri uri po dvoboju ni vedela, kaj se je dogajalo na igrišču.

"Bil je nor, res nor dvoboj. Čeprav je minilo že uro in pol od dvoboja, ne vem, kako mi je uspel preobrat. Igrala je neverjetno in zagrabila me je panika. Res nisem vedela, kaj naj naredim, kako naj obrnem dvoboj. Ampak nekako se mi je uspelo boriti in na koncu zmagati."

Dvoboj je bil nabit s čustvi. Foto: Reuters

Vedela je, da lahko igra tako dobro

Med drugim je trenutno najboljša hrvaška igralka priznala, da ima do sebe zelo velika pričakovanja. Pred leti sta se igralki že srečali v Wimbledonu. Takrat je Vekićeva zmagala brez težav, potem ko ji je leta 2018 oddala le štiri igre. "Vem, da lahko igra tako dobro, kot je igrala danes. Ne vem, morda tega nisem pričakovala," je še povedala Osiječanka, ki jo v tretjem krogu čaka Čehinja Marketa Vondroušova.

