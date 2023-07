Prvi nosilec suveren, konec za Murrayja, kaj bo pokazal Đoković?

Peti dan teniškega Wimbledona bo v moški konkurenci kar nekaj zanimivih dvobojev. Na delu bo še Novak Đoković. Grk Stefanos Cicipas je po petih nizih izločil Britanca Andyja Murrayja, do napredovanja pa so že prišli Španec Carlos Alcaraz, Rus Danil Medvedjev in Danec Holger Rune.

Kot prvi je v petek na osrednje igrišče stopil Carlos Alcaraz, prvi nosilec turnirja. Ta je premagal Francoza Alexandra Müllerja s 6:4, 7:6, 6:3, tretji nosilec Daniil Medvedjev je bil boljši od Adriana Mannarina s 6:3, 6:3, 7:6, Rune, šestopostavljeni igralec Danec Holger Rune, pa od Španca Roberta Carballesa Baene s 6:3, 7:6 in 6:4.

Carlos Alcaraz je bil zanesljiv. Foto: Reuters

Danes sta igrala še domačin Andy Murray in Stefanos Cicipas, ki v četrtek zaradi poznih ur, v Wimbledonu namreč dvoboje igrajo do 23. ure po lokalnem času, nista dokončala spopada. Današnji dvoboj se je tako nadaljeval pri vodstvu Trenutni z 2:1 v nizih za Murrayja, a je Cicipas danes prišel na svoj račun in po preobratu slavil. Četrti niz je s 7:6 dobil po podaljšani igri, v kateri je bil boljši s 7:3, v odločilnem petem nizu pa je slavil s 6:4 in se uvrstil v naslednji krog.

Andy Murray se je poslovil po pravem maratonu. Foto: Reuters

Novak Đoković in Stan Wawrinka se že zelo dobro poznata. Imela sta že nekaj zelo zanimivih dvobojev. Wawrinka ga je celo dvakrat premagal v finalu turnirja za grand slam. Prvič leta 2015 v finalu OP Francije, leto pozneje pa še na OP ZDA. Sicer sta skupno odigrala 26 dvobojev, izid v zmagah je bil 20:6.

Wimbledon, grand slam (52 milijonov evrov):

- moški:

- 2. krog:

Holger Rune (DAN/6) - Roberto Carballes Baena (Špa) 6:3, 7:6 (3), 6:4;

Danil Medvedjev (Rus/3) - Adrian Mannarino (Fra) 6:3, 6:3, 7:6 (5);

Marton Fucsovics (Mad) - Marcos Giron (USA) 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:4;

Christopher O'Connell (Avs) - Jiri Vesely (Češ) 6:3, 7:5, 6:4;

Matteo Berrettini (Ita) - Alex De Minaur (Avs/15) 6:3, 6:4, 6:4;

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Alexandre Muller (Fra) 6:4, 7:6 (2), 6:3;

Alexander Zverev (Nem/19) - Yosuke Watanuki (Jap) 6:4, 5:7, 6:2, 6:2;

Alejandro Davidovich Fokina (Špa/31) - Botic van de Zandschulp (Niz) 6:1, 2:6, 6:4, 6:3;

Nicolas Jarry (Čil/25) - Jason Kubler (Avs) 7:5, 5:7, 6:3, 6:4;

Christopher Eubanks (ZDA) - Cameron Norrie (VBr/12) 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (3);

Stefanos Cicipas (Grč/5) - Andy Murray (VBr) 7:6 (3), 6:7 (2), 4:6, 7:6 (3), 6:4;

- 3. krog:

Hubert Hurkacz (Pol/17) - Lorenzo Musetti (Ita/14) 7:6 (4), 6:4, 6:4;

Jannik Sinner (Ita/8) - Quentin Halys (Fra) 3:6, 6:2, 6:3, 6:4;

Aleksander Bublik (Kaz/23) - Maximilian Marterer (Nem) 6:4, 6:1, 7:6 (4).

