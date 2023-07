Spet so provocirali Srba. Kako jim je ta odgovoril? #video

Novak Đoković tudi letos spada med glavne favorite za zmago na teniškem turnirju v Wimbledonu. Srb je v drugem krogu igral proti Avstralcu Jordanu Thompsonu, ki ga je premagal po treh nizih. Čeprav se je zdela zmaga na prvi pogled lahka, se je Thompson drugemu nosilcu turnirja kar precej dobro upiral.

Po zadnji točki Đoković vseeno ni pozabil na male provokacije, ki jih med dvobojem dobival s tribun. Seveda sedemkratni zmagovalec turnirja v Wimbledonu ni mogel iz svoje kože in po zadnji točki posameznikom na tribuni dalj jasno vedeti, da jih ne sliši.

Za Novaka Đokovića je privilegij igrati na osrednjem igrišču Wimbledona. Foto: Guliverimage

"Ne vem, koliko časa bom še lahko"

Čeprav je imel Beograjčan nekaj težav z občinstvom, je takoj po dvoboju priznal, da zelo rad igra na osrednjem igrišču All England Cluba.

"Osrednje igrišče v Wimbledonu je nedvomno najbolj posebno igrišče v zgodovini našega športa. Poznamo tradicijo, vemo, koliko časa se že igra tukaj. Vsakokrat se sliši kot kliše, ko rečem, da resnično uživam v vsakem trenutku, ko sem na tem igrišču. Igrati na tem igrišču je velik privilegij. Sploh v teh letih, ko igram proti mlajšim igralcem. Ne vem, koliko časa bom še lahko, ampak to igrišče in jaz imava zelo romantičen odnos," je povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

V naslednjem krogu Đokovića čaka Stan Wawrinka. Foto: Guliverimage

Novaka Đokovića v tretjem krogu lahko čaka izjemno zanimiv nasprotnik. To je Švicar Stan Wawrinka, s katerim sta imela nekaj zelo zanimivih dvobojev. Wawrinka ga je celo dvakrat premagal v finalu turnirja za grand slam. Prvič leta 2015 v finalu OP Francije, leto pozneje pa še na OP ZDA. Wawrinko v drugem krogu igra čaka Argentinec Tomas Martin Etcheverry.

"Ima olimpijsko zlato, zmagal je na treh turnirjih za grand slam. Ustvarja teniško zgodovino. Ima enega najlepših in močnih bekhendov. Že dolgo se nisva srečala. To bi bil lahko dvoboj dveh veteranov," je o morebitnem naslednjem nasprotniku povedal Nole, ki je sicer dve leti mlajši od Wawrinke.

Roger Federer meni, da Novak Đoković piše nove rekorde. Foto: Guliverimage

Federer bi bil presenečen, če Đoković ne bi zmagal

Za ameriški medij CNN je eskluzivno spregovoril tudi Roger Federer, legendarni teniški igralec, ki se je lani športno upokojil. V intervjuju je beseda nanesla tudi na Novaka Đokovića, za katerega je danes 41-letni Švicar dejal, da je na letošnjem Wimbledonu velik favorit.

"Jaz sem imel svoje trenutke. Osma lovorika tukaj, ali ko sem petič zapored zmagal ... To so bili moji trenutki. Če bo to kdo izenačil, ali presegel, bo to njegov trenutek. Tudi mene so silili, da podiram rekorde … Ko pogledaš nazaj, imaš povsem drugačen pogled, sploh, ko nisi več vpet v to. Začneš se sproščati in si ponosen na svoje dosežke. Upam, da bo to tudi njemu uspelo, ker vse, kar doda, doda v teniško zgodovino. S tem presega vse nas. Šel je v globalni šport, potem ko je v Parizu osvojil 23. lovoriko. To je neverjetna stvar. Mislim, da je velik favorit, in bil bi presenečen, če ne bi spet zmagal v Wimbledonu."

