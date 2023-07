Neznani Britanec izločil četrtega nosilca, veteran pa presenečenje Pariza

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se nadaljujejo boji prvega in drugega kroga. V moški konkurenci se je že zgodilo prvo veliko presenečenje. Malo znani Britanec Liam Brody je izločil četrtega nosilca Casperja Ruuda. S turnirjem je končal tudi Tomas Martin Etcheverry, ki je letos presenetil na Rolandu Garrosu. Premagal ga je veteran Stan Wawrinka in si s tem priboril dvoboj z Novakom Đokovićem.

Casper Ruud Foto: Reuters Težko bi rekli, da je Liam Broady novo upanje britanskega tenisa, saj ima že 29 let. Z zmago nad Norvežanom Casperjem Ruudom je ponovil svoj največji dosežek v karieri - uvrstitev v tretji krog grand slama, kar mu je v Wimbledonu uspelo že lani. Velik navijač Manchestra Cityja je šele 142. na lestvici ATP in v Wimbledonu pravzaprav nastopa s povabilom organizatorja. Četrtega nosilca je izločil po treh urah in pol. Dobil je že prvi niz, v petem pa mu je zavezal kravato (6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0). Že res, da je Ruud že trikrat igral v finalu grand slama (lani in letos v Parizu in lani v New Yorku), a na londonski sveti travi ni še nikoli prišel prek drugega kroga.

"Ko sem se zvečer ulegel v posteljo, sem pomislil, kaj povedati, če bom zmagal. Zdaj sem tu pred vami in ne vem, kaj bi rekel. Mami, ki je preveč nervozna, da bi gledala moje dvoboje, sem dejal naj bo mirna, saj sem ta teden že zaslužil 80.000 funtov," je dejal Broady, ki se bo v tretjem krogu srečal z Denisom Shapovalovom iz Kanade.

Razočaranje za dva argentinska upa

Tomas Martin Etcheverry Foto: Reuters Argentinski tenisač Tomas Martin Etcheverry, ki je nedavno z uvrstitvijo v četrtfinale OP Francije dosegel uspeh kariere, je z nastopom v Wimbledonu končal že v drugem krogu. V štirih nizih je bil od njega boljši veteran iz Švice Stan Wawrinka. Slednji ima že 38 let, pa je odigral kot v svojih najboljših časih. Wawrinka je 15 let starejši od Etcheverryja in je trenutno 88. na lestvici ATP. Na svojih prejšnjih šestih grand slamih je izpadel že v prvem ali drugem krogu. V tretjem krogu grand slama bo tako igral prvič po treh letih in to proti samemu Novaku Đokoviću. Leta 2015 je Srba premagal v finalu OP Francije in ga takrat spravil do solz.

Stan Wawrinka Foto: Reuters

Razočaranje pa za še enega Argentinca. Francisco Cerundolo, 19. nosilec, je pred dnevi osvojil Eastbourne, kot prvi Argentinec turnir za travi po 28 letih. Zdaj pa ga je premagal nepostavljeni Čeh Jiri Lehecka. In to zelo gladko, s 6:2, 6:2 in 6:2.

Britanski navijači v četrtek držijo pesti še za Andyja Murrayja, ki v zadnjih letih zaradi poškodbe kolka ne igra več na tako visoki ravni. A Škot je pred letošnjim turnirjem na travi povedal, da se dobro počuti. To je pokazal v prvem krogu, ko se je brez težav uvrstil v drugi krog. Tokrat je njegov nasprotnik Stefanos Cicipas, peti nosilec turnirja. Grk se v Wimbledonu še ni uvrstil dlje kot do tretjega kroga. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je izenačen (1:1).

Wimbledon, ATP, 4. dan:



1. krog:

Alejandro Davidovich (Špa/31) - Arthur Fils (Fra) 7:6 (3), 6:1, 6:2;

Roberto Carballes (Špa) - Matteo Arnaldi (Ita) 6:7 (0), 6:3, 6:4, 6:4;

Jason Kubler (Avs) - Ugo Humbert (Fra) 6:4, 4:6, 6:2, 3:6, 6:3;

Nicolas Jarry (Čil/25) - Marco Cecchinato (Ita) 4:6, 6:2, 6:4, 6:1;

Alexander Zverev (Nem/19) - Gijs Brouwer (Niz) 6:4, 7:6 (4), 7:6 (5);

Yosuke Watanuki (Jap) - Marc-Andrea Huesler (Švi) 6:7 (5), 5:7, 7:6 (5), 7:6 (3), 6:3;

Matteo Berrettini (Ita) - Lorenzo Sonego (Ita) 6:7 (5), 6:3, 7:6 (7), 6:3;

Alex De Minaur (Avs/15) - Kimmer Coppejans (Bel) 6:7 (5), 6:3, 6:3, 7:6 (2);

Botic van de Zandschulp (Niz) - Zhang Zhizhen (Kit) 2:6, 7:6 (3), 7:6 (6), 3:6, 6:2;

Christopher O'Connell (Avs) - Hamad Medkedović (Srb) 7:5, 6:4, 4:6, 6:4;



2. krog:

Liam Broady (VB) - Casper Ruud (Nor/4) 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0;

Tommy Paul (ZDA/15) - Miloš Raonić (Kan) 6:4, 7:6, 6:7, 6:4;

Jiri Lehecka (Češ) - Francisco Cerundolo (Arg/19) 6:2, 6:2, 6:2;

Stan Wawrinka (Švi) - Tomas Etcheverry (Arg/29) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2;

Quentin Halys (Fra) - Aleksandar Vukic (Avs) 6:3, 6:1, 6:4;

Aleksander Bublik (Kaz/23) - J.J. Wolf (ZDA) 6:3, 7:6 (5), 6:0;

Hubert Hurkacz (Pol/17) - Jan Choinski (VBr) 6:4, 6:4, 7:6 (3);

Denis Shapovalov (Kan/26) - Gregoire Barrere (Fra) 6:3, 6:4, 7:6 (7);

Andrej Rubljov (Rus/7) - Aslan Karacev (Rus) 6:7 (4), 6:3, 6:4, 7:5;

Maximilian Marterer (Nem) - Michael Mmoh (ZDA) 7:5, 7:6 (5), 6:4;

Lorenzo Musetti (Ita/14) - Jaume Munar (Špa) 6:4, 6:3, 6:1: