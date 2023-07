Kaja Juvan Foto: Guliverimage Rusinja Anastasia Potapova je 23. igralka sveta. In trenutno v res dobri formi, saj se je na turnirju Birminghamu prebila do polfinala. V Wimbledonu sicer še ni prišla dlje od drugega kroga. A Kaja Juvan, 244. na lestvici WTA, je vseeno pogumno začela dvoboj. V drugi in peti igri prvega niza je tudi imela štiri priložnosti za odvzem servisa, a pri tem ni bila uspešna. Je pa to v osmi igri uspelo njeni nasprotnici in uvodni niz je po 40 minutah igre dobila s 6.3.

Še bolj izenačen in poln preobratov je bil drugi niz. Ob izidu 4:4 je po 40 minutah vsaki od njiju po dvakrat uspel brejk. Kaja se je borila kot levinja, drugi niz je trajal že skoraj uro, ko je še tretjič izgubila servis, in tekmica je povedla s 6:5. In nato je v naslednji igri samo še potrdila zmago na dvoboju drugega kroga. Končni izid 6.3 in 7:5 za Kajino tekmico. Tako je z nastopom na grand slamu v Wimbledonu končala edina Slovenka.

Navkljub porazu bo 22-letna Ljubljančanka lahko zadovoljna zapustila Wimbledon, saj je s tremi zmagami v kvalifikacijah in uspehu v prvem krogu osvojila dovolj točk WTA, da bo na novi lestvici z 244. mesta napredovala pod 170. mesto. Za Kajo Wimbledon ostaja njen najuspešnejši turnir za grand slam. 2021 in 2022 se je prebila med 32 najboljših oziroma v tretji krog. To ji je na preostalih treh največjih turnirjih uspelo le še v Avstraliji 2021.

Ribakina napredovala po poškodbi Corneteve

Jelena Ribakina Foto: Reuters Zelo dramatičen je bil razplet dvoboja med tretjo nosilko Jeleno Ribakino, ki igra za Kazahstan, in Francozinjo Alize Cornet. Favorizirana tekmica je dobila prvi niz s 6:2, v drugem pa je ob izidu 5:5 Cornetevi spodrsnilo in je obležala v hudih bolečinah. Jokala je in potrebovala pomoč fizioterapevta. Zdelo se je neverjetno, a je dvoboj nadaljevala in v maratonski enajsti igri drugega niza celo imela pet priložnosti za brejk. Ribakina je vendarle povedla s 6:5. Francozinja je nato dobila igro na svoj servis (6:6). Odločala je podaljšana igra, ko pa je bila s 7:2 boljša Ribakina. Tako je po uri in 44 minutah napredovala s 6:2 in 7:6.

Elina Svitolina Foto: Reuters Med prvimi se je v četrtek v tretji krog Wimbledona prebila Ukrajinka Elina Svitolina, polfinalistka tega turnirja leta 2019. Belgijko Elise Mertens je premagala s 6:1, 1:6 in 6:1. Njena naslednja nasprotnica bo Američanka Sofia Kenin, ki je pred tremi leti osvojila OP Avstralije, svoj edini grand slam doslej, letos pa se je na Wimbledon prebila skozi kvalifikacije.

Hrvatica Petra Martić je v treh nizih izločila Francozinjo Diane Parry in si tako priigrala dvoboj tretjega kroga s prvo igralko sveta Poljakinjo Igo Swiatek.

Nov podvig 16-letne Rusinje

Mira Andrejeva Foto: Reuters Nase je znova opozorila 16-letna Rusinja Mira Andrejeva. Prejšnji mesec se je kot kvalifikantka prebila v tretji krog Rolanda Garrosa, podvig pa je ponovila tudi na travi. Dvoboj drugega kroga je dobila, potem ko je njena tekmica, 10. nosilka Barbora Krejčikova, pri zaostanku 3:6 in 0:4 predala dvoboj zaradi poškodbe noge. Andrejeva je tako postala tretja najmlajša igralka v zgodovini Wimbledona, ki se je iz kvalifikacij prebila do tretjega kroga. Pred njo sta le Kim Clijsters (1999) in Coco Gauff (2019).

"Igrati v Wimbledonu je res nekaj posebnega. Okoli so sami zvezdniki, kot na primer Andy Murray, za katerega še nisem zbrala poguma, da bi ga pozdravila. Preveč sem sramežljiva," je dejala mlada Rusinja, ki je letos v Avstraliji igrala še na mladinskem turnirju, sezono pa je začela nekaj nad 300. mestom na lestvici WTA. Pred Wimbledonom je bila 102., s prebojem v tretji krog pa že ima zagotovljeno najmanj 80. mesto. Njena zgodba o uspehu je v Wimbledon privabila celo televizijsko ekipo, ki za Netflix snema dokumentarno oddajo z naslovom "Break point".



Wimbledon, WTA, 4. dan:



1. krog:

Anhelina Kalinina (Ukr/26) - Jessica Bouzas (Špa) 6:4, 6:3;

Dalma Galfi (Mad) - Linda Noskova (Češ) 6:7 (6), 6:2, 6:2;

Bianca Andreescu (Kan) - Anna Bondar (Mad) 6:3, 3:6, 6:2;

Aleksandra Sasnovič (Blr) - Nuria Parrizas (Špa) 6:2, 6:1;

Viktorija Golubic (Švi) - Anna Karolina Schmiedlova (Slk) 6:3, 7:6 (4);

Jule Niemeier (Nem) - Karolina Muchova (Češ/16) 6:4, 5:7, 6:1;

Irina-Camelia Begu (Rom/29) - Rebecca Marino (Kan) 6:2, 3:6, 6:2;



2. krog:

Anastasia Potapova (Rus/23) - Kaja Juvan (Slo) 6:3, 7:5

Jelena Ribakina (Kaz/3) - Alize Cornet (Fra) 6:2, 7:6;

Petra Martić (Hrv/30) - Diane Parry (Fra) 4:6, 6:3, 6:3;

Jessica Pegula (ZDA/4) - Cristina Bucsa (Špa) 6:1, 6:4;

Elina Svitolina (Ukr) - Elise Mertens (Bel/28) 6:1, 1:6, 6:1;

Donna Vekić (Hrv/20) - Sloane Stephens (ZDA) 4:6, 7:5, 6:4;

Caroline Garcia (Fra/5) - Leylah Fernandez (Kan) 3:6, 6:4, 7:6;

Belinda Bencic (Švi/14) - Danielle Collins (ZDA) 3:6, 6:4, 7:6;

Sofia Kenin (ZDA) - Wang Xinyu (Kit) 6:4, 6:3;

Lesia Curenko (Ukr) - Katerina Siniakova (Češ) 6:4, 6:1;

Ana Bogdan (Rom) - Alycia Parks (ZDA) 1:6, 6:3, 6:2;

Viktorija Azarenka (Blr/19) - Nadja Podoroska (Arg) 6:3, 6:0;

Marketa Vondroušova (Češ) - Veronika Kudermetova (Rus/12) 6:3, 6:3;

Mira Andrejeva (Rus) - Barbora Krejčikova (Češ/10) 6:3, 4:0 predaja.