Iga Swiatek zanesljiva tudi proti Hrvatici

Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek se je uvrstila med 16 najboljših na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu. V tretjem krogu je po uri in 43 minutah s 6:2, 7:5 kljub nezbranosti ob koncu drugega niza premagala Hrvatico Petro Martić in izenačila svoj najboljši dosežek na sveti travi. Napredovali sta tudi Belorusinja Arina Sabalenka in Čehinja Petra Kvitova.

Iga Swiatek, prva nosilka turnirja, se v preteklih letih na wimbledonski travi ni najbolje znašla, saj se je do zdaj najdlje prebila do osmine finala. To leto je v uvodnih treh krogih pokazala zelo dobro igro, potem ko še ni oddala niza. Tokrat je bila v 3. krogu s 6:2 in 7:5 boljša od Hrvatice Petre Martić. Poljakinja je tako dobila njun še tretji medsebojni dvoboj.

Dvaindvajsetletnica iz Varšave je v četrtem krogu Wimbledona igrala tudi leta 2021, ko je morala priznati premoč Tunizijki Ons Jabeur. "Ni bilo lahko, morala sem ostati osredotočena od začetka do konca. Vesela sem, da sem zmagala po dveh nizih kljub nihanjem ob koncu. Zadovoljna sem s svojimi predstavami na travi, to je najbolj pomembno," je po dvoboju dejala prva nosilka.

Petra Martić se je poslovila od Wimbledona. Foto: Reuters

Za prvi preboj v četrtfinale Wimbledona se bo pomerila z olimpijsko prvakinjo iz Tokia, Švicarko Belindo Bencic. Ta je bila v tretjem krogu s 6:3, 6:1 boljša od Poljakinje Magde Linette. "Nisem vedela, da igram z Belindo, toda vsi vemo, da igra zelo dobro. Ne bo lahko, a se veselim izziva," je na kratko o tekmici dodala Swiatek. Pravi, da lahko še precej napreduje, tako na travi kot splošno. "Lahko bi še marsikaj izboljšala. V tenisu obstaja toliko različnih udarcev, da ne moreš nikoli igrati popolno. K temu sicer stremimo, a se sama še vedno učim. Upam, da bom še napredovala," je za konec tekmicam sporočila prva igralka lestvice WTA in prva nosilka na sveti travi.

Uspešna tudi dvakratna zmagovalka Wimbledona

Dvakratna zmagovalka Wimbledona (2011, 2014) Petra Kvitova (9. nosilka) je dvakrat s 6:2 odpravila Belorusinjo Aleksandro Sasnovič, precej več dela pa je imela druga nosilka in zmagovalka letošnjega OP Avstralije Arina Sabalenka, ki je Rusinjo Varvaro Gračevo, ki zdaj nastopa pod zastavo Francije, premagala po dveh urah z 2:6, 7:5 in 6:2.

V osmini finala se bosta pomerili tudi Belorusinja Viktorija Azarenka in Ukrajinka Elina Svitolina, Američanka Jessica Pegula bo izzvala še eno Ukrajinko Lesjo Curenko, Čehinja Marketa Vondroušova pa še čaka na tekmico iz obračuna med Francozinjo Caroline Garcia in Čehinjo Marie Bouzkovo.

Wimbledon, grand slam (52 milijonov evrov):

- ženske:

- 3. krog:

Iga Swiatek (Pol/1) - Petra Martić (Hrv) 6:2, 7:5;

Belinda Bencic (Švi/14) - Magda Linette (Pol/23) 6:3, 6:1;

Viktorija Azarenka (Blr/19) - Darja Kasatkina (Rus/11) 6:2, 6:4;

Elina Svitolina (Ukr) - Sofia Kenin (ZDA) 7:6 (3), 6:2;

Jessica Pegula (ZDA/4) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:4, 6:0;

Lesia Curenko (Ukr) - Ana Bogdan (Rom) 4:6, 6:3, 7:6 (18);

Marketa Vondroušova (Češ) - Donna Vekić (Hrv/20) 6:1, 7:5;

- 2. krog:

Ons Jabeur (Tun/) - Bai Zhuoxuan (Kit) 6:1, 6:1;

Bianca Andreescu (Kan) - Anhelina Kalinina (Ukr/26) 6:2, 4:6, 7:6 (10);

Natalija Stevanović (Srb) - Tamara Korpatsch (Nem) 7:5, 7:5;

Petra Kvitova (Češ/9) - Aleksandra Sasnovič (Blr) 6:2, 6:2;

Marta Kostjuk (Ukr) - Paula Badosa (Špa) 6:2, 1:0 predaja;

Madison Keys (ZDA/25) - Viktorija Golubic (Švi) 7:5, 6:3;

Dalma Galfi (Mad) - Jule Niemeier (Nem) 4:6, 7:6 (5), 6:1;

Jekaterina Aleksandrova (Rus/21) - Madison Brengle (ZDA) 6:7 (4), 7:6 (5), 7:6 (7);

Ana Blinkova (Rus) - Irina-Camelia Begu (Rom/29) 7:5, 6:3;

Arina Sabalenka (Blr/2) - Varvara Gračeva (Fra) 2:6, 7:5, 6:2.

