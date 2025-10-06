Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Lestvica WTA

Lestvica WTA

Najvišje Veronika Erjavec, blizu stoterice tudi Kaja Juvan

Veronika Erjavec je s 103. mestom najvišje uvrščena Slovenka na lestvici WTA.

Veronika Erjavec je s 103. mestom najvišje uvrščena Slovenka na lestvici WTA.

Foto: Sportida

Na najnovejši teniški lestvici WTA Slovenija nima več igralke med najboljšo stoterico, saj je Veronika Erjavec zdrsnila z 99. na 103. mesto. Zato pa ima kar dve kandidatki. Kaja Juvan, ki je v nedeljo osvojila turnir WTA 125 v turškem Samsunu, je s 128. mesta napredovala na 108.

Kar 17 mest je pridobila tudi Tamara Zidanšek, ki je po novem 155. Med najboljšimi 300 igralkami sveta je od Slovenk tudi Dalila Jakupović na 298. mestu.

Vrh lestvice ostaja nespremenjen. Trdno vodi Belorusinja Arina Sabalenka pred Poljakinjo Igo Swiatek in Američanko Coco Gauff. Vodilna deseterica ostaja enaka, sta pa šesto in sedmo mesto zamenjali Američanki Jessica Pegula in Madison Keys, deveto in deseto pa Kazahstanka Jelena Ribakina in Kitajka Zheng Qinwen.

Lestvica WTA (6. oktober):

  1.   (1.) Arina Sabalenka (Blr)     11.010 točk

  2.   (2.) Iga Swiatek (Pol)           8553

  3.   (3.) Coco Gauff (ZDA)            7263

  4.   (4.) Amanda Anisimova (ZDA)      5989

  5.   (5.) Mira Andrejeva (Rus)        4698

  6.   (7.) Jessica Pegula (ZDA)        4653

  7.   (6.) Madison Keys (ZDA)          4459

  8.   (8.) Jasmine Paolini (Ita)       4156

  9.  (10.) Jelena Ribakina (Kaz)       3898

 10.   (9.) Zheng Qinwen (Kit)          3678

...

103.  (99.) Veronika Erjavec (Slo)       731

108. (128.) Kaja Juvan (Slo)             714

155. (172.) Tamara Zidanšek (Slo)        409

298. (296.) Dalila Jakupović (Slo)       227

...

Lestvica WTA
