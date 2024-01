Kdo je mladenič, ki je utišal Đokovićeve navijače? #video

Jannik Sinner je v polfinalu OP Avstralije poskrbel, da so srbski navijači na osrednjem igrišču obmolknili, potem ko je v polfinalu po štirih nizih srbskega zvezdnika premagal s 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3 ter se prvič uvrstil v finale turnirja za grand slam. Tuji novinarji so s prizorišča poročali, da je bilo vse pripravljeno za novo slavje Novaka Đokovića. A po porazu je vse potihnilo, navijači 36-letnega Beograjčana pa so se razšli.

Foto: Guliverimage

Še vedno lahko napreduje

Dvaindvajsetletnik je s tem prvič pokazal, da vendarle v ospredje prihaja nova generacija, saj se mladeniči pred tem kar nekaj časa niso mogli zoperstaviti veliki trojici (Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer, op. p.). A Italijan je v zadnjih štirih obračunih Noleta premagal kar trikrat.

"Smo mentalno drugačni igralci in tako je tudi na igrišču. Verjamemo vase in to je pomembno. Ko v tenisu verjameš vase, to že veliko pomeni. Imeli smo srečo, da smo videli, kako trenira. Upam, da se bo tudi Rafa vrnil, Rogerja mi nikoli ni uspelo gledati, ampak tako je. Jaz se vedno poskušam od njih učiti. Moj proces še ni končan. Vesel sem za prvi finale (na turnirjih za grand slam, op. p.), a vem, da lahko še napredujem."

Novak Đoković mu je po porazu športno čestital. Foto: Guliverimage

Njegov oče je še lani delal za štedilnikom

Jannik je nase opozoril že pred časom, zdaj pa se zdi, da žanje uspehe svojega trdega dela. Prihaja iz povprečne in preproste družine. Njegov oče Hans Peter je kuhar, ki je še do lani delal za štedilnikom, mama pa je delala v strežbi. In kot je pred časom povedal, je ravno od njiju prevzel delavnost in vztrajnost, ki ju v vrhunskem tenisu še kako potrebuješ. Prav zanimivo ga je bilo po zmagi slišati, da je družina doma in naj tam tudi ostane. Očitno mu bolj ustreza, da jih ni na tribuni.

Starša sta mislila, da ne moreta imeti otrok, a nato je prišel Jannik

Novi italijanski junak ima starejšega brata Marka, ki sta ga Jannikova starša leta 1998 posvojila iz ruskega mesta Rostov, saj sta mislila, da ne moreta imeti otrok. Leta 2001 pa je vendarle na svet prišel Jannik, ki je že pri treh letih prvič v roke prijel lopar.

Obetaven smučar in spomin na izgubljene smuči

Preden je postal vrhunski teniški igralec, je bil zelo obetaven smučar, a se je odločil za lopar in rumeno žogico. Iz smučarskih časov se še zelo dobro spominja, kako je na eni izmed tekem izgubil smuči, potem ko je šel nekaj pojest. "Še danes ne vem, kam so izginile. In tudi ne želim vedeti, ker je bila velika škoda. Zgodilo se je v Italiji na pomembni tekmi. Prišel sem na štart in smuči ni bilo več. Običajno imaš dva para smuči, tako da sem vzel druge, a takrat sem to težko sprejel," se je spominjal svojih tekmovalnih smučarskih dni.

