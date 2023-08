Slovenska teniška igralka Kaja Juvan, ki se je na zadnji grand slam sezone v New Yorku prebila skozi kvalifikacije, je bila uspešna tudi v drugem krogu. Postala je prva Slovenka po Katarini Srebotnik leta 2008, ki se je na odprtem prvenstvu ZDA prebila v tretji krog. Tam se bo pomerila s številko 1 in z branilko naslova, Poljakinjo Igo Swiatek.

Kaja Juvan je z uspehom obenem postala skupno šele četrta Slovenka v tretjem krogu OP ZDA. Pred njo in Katarino Srebotnik je to uspelo le še legendarni Mimi Jaušovec (1976, 1983), Maji Matevžič (2001) in Tini Pisnik (2003).

"Zelo sem vesela, da mi je uspelo še enkrat uspešno preskočiti oviro. Mislim, da je zdaj že kar veliko tekem za menoj, ki so spisale neverjetno zgodbo," je iz New Yorka po velikem uspehu sporočila Juvan.

Kot je dodala, je zadovoljna, da je še v igri in še lahko igra.

V 3. krogu jo čaka branilka naslova Iga Swiatek. Foto: Guliverimage

"Obljubim, da se bom borila še naprej"

"Res sem vesela, da sem še tu in še lahko igram in verjamem, da mi gre lahko tako dobro tudi še naprej. Res sem vesela, da se mi je uspelo tako dobro boriti in obljubim, da se bom borila še naprej," je dodala 22-letna Ljubljančanka, ki ji bo v tretjem krogu na drugi strani mreže stala prva igralka sveta in prijateljica še z mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu, Iga Swiatek.

S poljsko tekmico sta se pred šestimi leti med drugim pomerili tudi v polfinalu mladinskega OP ZDA in vse od takrat sta prijateljici. Na olimpijskih igrah mladih 2018 v Argentini je nato Juvan zmagala tako med posameznicami kot v dvojicah v paru s Swiatek.

Na profesionalni turneji pa je 22-letna Poljakinja dobila oba medsebojna obračuna proti Juvan, nazadnje v prvem krogu Roland Garrosa leta 2021. Odtlej se tekmici nista več pomerili.

Swiatek je v drugem krogu izločila Avstralko Darjo Saville s 6:3 in 6:4.

