Juvanovi takoj zahtevna naloga, Zidanškova proti kvalifikantki

V Portorožu so v soboto opravili žreb za teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Portorož. Prva nosilka je Hrvatica Petra Martić, ki se bo v prvem krogu pomerila z eno od petih Slovenk v glavnem delu žreba, in sicer s Kajo Juvan. Tamara Zidanšek, peta nosilka, pa čaka na eno izmed kvalifikantk, je sporočila Teniška zveza Slovenije (TZS).

Na glavni turnir so od Slovenk poleg Zidanškove in Juvanove uvrščene še tri igralke, ki so prejele povabilo organizatorja. To so Živa Falkner, Pia Lovrič in Nika Radišič.

Konjičanka Zidanškova tekmice v prvem kolu še ne pozna, v primeru zmage proti eni od kvalifikantk pa se bo srečala z boljšo iz ukrajinsko-italijanskega dvoboja Anhelina Kalinina - Sara Errani. Slednja je na tem turnirju zmagala leta 2008.

"Zanimivo mi je, da grem po treningu lahko domov"

"Moj prvi spomin na turnir sega prav v leto 2008, ko je tu zmagala Sara Errani. Bila sem še zelo mlada, tako da se finalnega dvoboja ne spominjam dobro. Že nekaj časa živim blizu teniškega centra v Portorožu, tako da je kar zanimivo igrati pred domačim pragom. Zanimivo pa je tudi, da grem lahko po vsakem treningu domov. Lahko si skuham kosilo. To je res nekaj posebnega," je za Teniško zvezo Slovenije dejala Zidanškova.

"Glede nastopa v Portorožu pa lahko rečem, da smo si dekleta zaslužila ta turnir. Organizatorji in zveza so se potrudili in nam to omogočili. Vsak dan na igrišču poskušam dati vse od sebe. Vsaka igralka je v različnem obdobju svojega razvoja. Moj razvoj poteka po načrtih, upam, da bom prikazala igro, ki jo želimo gojiti," je še dodala 40. igralka sveta.

Tamara Zidanšek nasprotnico še čaka. Foto: Vid Ponikvar

Kaja Juvan takoj proti prvi nosilki

Tekmica Kaje Juvan je prva nosilka, Hrvatica Petra Martič, ki je trenutno na 32. mestu lestvice WTA. "Vse igralke so premagljive. Upam, da bom imela zaradi domačega igrišča prednost. Veselim se, da bom igrala proti dobri igralki. Proti njej še nisem igrala, vseeno pa njeno igro delno poznam. Vem, da rada igra 'slajz'. Dala bom vse od sebe," je po žrebu dejala Juvanova.

Živa Falkner tekmice še ne pozna, saj bo igrala s kvalifikantko: "Vesela sem, da bom nastopila na tako močnem turnirju. Zadnjih 14 dni sem trdo trenirala v Zagrebu, kjer sem opravila kakovostne treninge na trdi podlagi. V Portorožu počutim dobro in komaj čakam, da izvem ime tekmice."

Drugače je s Pio Lovrič, ki bo igrala proti tretji nosilki, Američanki Alison Riske. "Ameriške igralke ne poznam preveč dobro. Za nasvet bom vprašala Kajo ali Tamaro. V tekmo bom šla sproščeno in odločno. Borila se bom za vsako žogo," je dejala Lovričeva.

Nika Radišič se bo pomerila z 58. igralko na svetu, Kristino Mladenovic. Francozinja je bila leta 2017 celo na desetem mestu lestvice WTA. "Najprej bi se rada zahvalila organizatorjem za povabilo. Vesela sem, da sem dobila priložnost zaigrati na glavnem turnirju. Pred mano je velik izziv. Kljub temu da igram proti Kristini Mladenovic, grem na zmago. Počutim se dobro. Pripravljena sem dobro, na trdi podlagi treniram že teden dni. Podlaga v Portorožu je specifična, vendar sem se že navadila nanjo. Lahko rečem, da mi ustreza," pa je pred dvobojem dejala Radišičeva.

V kvalifikacijah še štiri Slovenke

Kvalifikacije so se sicer začele danes, nastopajo pa štiri Slovenke. Najprej je obračun prvega kroga kvalifikacij odigrala Ela Nala Milić. Petnajstletna hčerka nekdanjega košarkarskega reprezentanta Marka Milića je bila nemočna proti favorizirani Romunki Irini Fetecau, ki je slavila s 6:1, 6:0.

Kasneje bodo na igrišče stopile še Noka Jurič, Manca Pislak in Tina Cvetkovič. Slednjo v prvem krogu kvalifikacij čaka Srbkinja Aleksandra Krunić, Juričeva se bo pomerila z Italijanko Lucrezio Stefanini, Pislakovo pa čaka obračun z Britanko Katie Boulter.