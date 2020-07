Epidemiološka slika v New Yorku slaba, priprave na US Open pa potekajo po načrtih

"Usta nadaljuje je s svojimi načrti in namerava v nacionalnem teniškem centru Billie Jean King gostiti tako OP ZDA kot Cincinnati Masters 1000," je v izjavi za javnost zapisala ameriška zveza, ki je prepričana, da je v teh silno negotovih in nepredvidljivih razmerah zaradi epidemije novega koronavirusa naredila optimalen načrt za zagotovitev zdravstvene varnosti za udeležence obeh turnirjev.

Turnir za grand slam se bo za zaprtimi vrati pričel 31. avgusta, tik pred tem pa bo na betonskih igriščih v Flushing Meadowsu med 22. in 28. avgustom še masters iz Cincinnatija.

The @USTA continues its plans to host both the US Open and the Western & Southern Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. pic.twitter.com/kERAtMcvrS