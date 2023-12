Bizarna odločitev: kaj takšnega se verjetno še ni zgodilo

Vojna v Ukrajini še vedno divja. Če se je morda nekoliko umaknila z glavnih naslovnic medijev, jo med drugim še vedno zelo čutijo ukrajinski športniki.

Rusinja Mirra Andrejeva bi morala v finalu turnirja v Franciji igrati proti Ukrajinki Marti Kostjuk, vendar je ta zaradi trenutnega vojnega konflikta med Rusijo in Ukrajino odpovedala oziroma zavrnila igranje proti 16-letni ruski teniški igralki.

"Zaradi razlogov, ki so zunaj naše volje in glede na geopolitični kontekst v Ukrajini, Marta Kostjuk ne bo mogla nastopiti v finalu 6. izvedbe Negometal Open," so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

Francoski organizatorji so poskusili narediti vse, da bi v tako kratkem času našli ustrezno menjavo, a jim, žal, ni uspelo. Zato je na koncu na igrišče stopil Yanis Ghazouani Durand, trenutno 1146. igralec sveta. Ta je mlado teniško igralko premagal po dveh nizih (7:5, 6:2).

Je mlada Ukrajinka dobivala grožnje?

Ob nenavadni odločitvi Kostjukove so se mnogi spraševali, zakaj se je odločila za to potezo. Do zdaj je bila praksa, da se igralke ali igralci iz Rusije in Ukrajine po koncu dvoboja niso rokovali. S tem so pokazali spoštovanje do tistih, ki se borijo na fronti. Na OP Francije je tudi izstopal primer Kostjukove, ko se ni želela rokovati z Arino Sabalenko iz Belorusije. Belorusija je namreč država, ki podpira Rusijo pri vojni z Ukrajino.

Novinar Xavier Coffin je na platformi X zapisal, da se 21-letna Ukrajinka zato ni odločila za igranje, potem ko naj bi dobila grožnje. Pri Ubitennis so jo vprašali, zakaj se je odločilo za to potezo, a je bila mlada igralka brez komentarja. Očitno se je v ozadju res nekaj dogajalo, potem ko so organizatorji turnirja sporočili, da Marti nič ne zamerijo in da se v prihodnje veselijo sodelovanja z njo.

Lahko bodo nastopili v Parizu

Trenutno lahko ruski in beloruski igralci lahko igrajo na teniških turnirjih. Pogoj pa je, da igrajo kot nevtralni športniki, še vedno pa so izločeni iz Davisovega pokala in pokala Billie Jean King. Pred kratkim je Mednarodni olimpijski komite odločil, da bodo ruskim in beloruskim igralcem dovolili nastopa na olimpijskih igrah v Parizu, a pod posebnimi pogoji. Nastopili bodo lahko le pod nevtralno zastavo.

