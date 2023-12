Izpoved 18-letnice: Kaj se dogaja na akademiji Rafaela Nadala?

Po pripovedovanju 18-letne teniške igralke omenjena športna ustanova sledi isti metodologiji dela, kot jo je imel Rafael Nadal, 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Prav ta način dela naj bi mnogim igralkam in igralcem povzročal težave oziroma poškodbe, saj ima le malokdo takšno postavo kot Rafa.

"Mnogi niso mogli slediti takšnemu ritmu"

"Poskušajo se naslanjati na njegovo kariero. Trenirajo po več ur in Toni Nadal je na treningih pogostokrat prisoten. Veliko me je treniral. Imajo isto filozofijo kot pri Rafi. Veliko treninga in malo počitka. To je povzročilo veliko poškodb, saj nihče nima postave Rafaela Nadala. Mnogi med nami niso mogli slediti takšnemu ritmu, ko se trenira pet ur na dan in nimaš dneva počitka," je v nedavnem intervjuju za Punto de Break povedala Ariana Geerlings.

Ni bilo vse slabo. Foto: Guliverimage

Odšla je premlada, a hitreje dozorela

Vseeno na akademiji enega najboljših igralcev vseh časov ni vse tako slabo. Trenutno 756. igralka sveta je priznala, da so jim zagotovili, da so se lahko povsem posvetili tenisu.

"Bila je neverjetna izkušnja in podpirali so me od prvega dneva. Mogoče sem odšla premlada. Odseliš se od staršev, kar je težko, ampak je bilo dobro zame, ker sem na ta način hitreje dozorela in spoznala žrtvovanje, ki ga prinaša kariera. Olajšali so mi tudi šolanje, saj bi bilo doma drugače."

Ariana Geerlings verjame, da je sistem na akademiji dobronameren, a bi se morali nekoliko prilagoditi vsakemu posamezniku. Razume, da želijo ustreči čim večjemu številu igralcev, ki tja prihajajo z vsega sveta, a vseeno meni, da bi lahko storili še več, če bi se lahko prilagodili posamezniku.

"Kolikor vem in kar sem videla, so vsi trenirali enako količino ur. Če si bil zelo utrujen, so ti dali dan prosto. Ampak razumem, da gre za akademijo, tam je veliko ljudi in ne morejo določiti načrt treninga za vsakega posameznika."

Akademija Rafaela Nadala. Foto: Guliverimage

Leta 2019 jo bila proglašena za najboljšo akademijo na svetu

Akademija na Majorki, na kateri imajo preko 40 teniških igrišč, je bila ustanovljena leta 2016. Poleg igrišč imajo še fitnes, bazen in center športne medicine, programi treninga so prilagojeni za vse starosti in ravni teniškega znanja. Akademija ima veliko izkušenih trenerjev, vključno s Tonijem Nadalom, dolgoletnim trenerjem Rafaela Nadala. Leta 2019 jo je Mednarodna teniška akademija razglasila za najboljšo teniško akademijo na svetu.

