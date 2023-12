Turnir naslednje generacije Međedoviću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turnir naslednje generacije je sicer namenjen najboljšim osmim igralcem, mlajšim od 22 let. Po osvojenih točkah v letu 2023 bi lahko na turnirju nastopila tudi Španec Carlos Alcaraz in Danec Holger Rune, a sta bila oba 20-letnika dejavna na zaključnem turnirju serije ATP v Torinu in sta nastop v Džedi odpovedala.

Tam so ta teden nastopili Fils (36. na lestvici ATP), van Assche (90.), Stricker (94.), Američan Alex Michelsen (97.), Italijan Flavio Cobolli (101.), Međedović (111.), Italijan Luca Nardi (116.) ter predstavnik Jordanije Abdula Šelbajh (187.).

Osmerica se je najprej pomerila v skupinskem delu, po najboljša dva iz vsake skupine pa sta si prislužila nastop v polfinalu. V sobotnem prvem je Fils z 2:4, 4:1, 4:3 (1), 4:3 (6) ugnal rojaka van Asscha, Međedović pa je ob predaji Strickerja v drugem vodil s 4:3 (5), 2:1.

V finalu je bil po tesnem obračunu po dveh urah in 14 minutah boljši 20-letni Srb, ki je proti leto dni mlajšemu Francozu slavil s 3:4 (6), 4:1, 4:2, 3:4 (9) in 4:1. Za zmago je prejel 471.200 evrov, kar je več kot pred tem v celotni poklicni karieri (307.700 evrov).

Tekmovalci na tem turnirju že od uvedbe turnirja leta 2017 igrajo po drugačnih pravilih kot na običajni turneji. Za dosežke tudi ne dobijo točk za lestvico ATP.

Dosedanji zmagovalci so še Južni Korejec Chung Hyeon (2017), Grk Stefanos Cicipas (2018), Italijan Jannik Sinner (2019), Španec Carlos Alcaraz (2021) in Američan Brandon Nakashima (2022). Leta 2020 je turnir zaradi pandemije novega koronavirusa odpadel.

