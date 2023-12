Teniški ikoni Chris Evert se je znova pojavil rak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena najboljših teniških igralk v zgodovini Chris Evert je razkrila, da se ji je znova pojavil rak, čeprav je v začetku januarja razglasila, da je raka že premagala. Oseminšestdesetletna Evert je začela kemoterapijo januarja 2022 za zdravljenje raka jajčnikov, ki so ji ga odkrili v prvi fazi, zdaj pa se ji je bolezen ponovila, poroča AFP.

Osemnajstkratna zmagovalka turnirjev za grand slam med posameznicami je v izjavi, ki jo je v petek objavil ESPN, dejala, da so ji rak odkrili, potem ko je ta teden opravila vrsto zdravniških preiskav.

V izjavi piše, da je Evert, ki so ji decembra 2021 prvič diagnosticirali zgodnjo fazo raka na jajčnikih, ponovno na kemoterapiji.

"Čeprav je to diagnoza, ki je nikoli nisem želela slišati, se spet počutim srečno, da so jo zgodaj odkrili," je dejala v izjavi.

"Na podlagi skeniranja s tomografijo sem pretekli teden prestala še eno operacijo s pomočjo robotskega sistema. Zdravniki so našli rakave celice v istem medeničnem predelu. Vse celice so bile odstranjene in začela sem z novo rundo kemoterapije," je sporočila članica mednarodnega teniškega hrama slavnih.

Evert bo začasno prekinila delo posebne poročevalke za ESPN zaradi zdravljenja in bo izpustila odprto prvenstvo Avstralije januarja, vendar upa, da bo "pripravljena na preostanek sezone grand slam".

Njena sestra Jeanne Evert Dubin je februarja 2020 umrla zaradi raka na jajčnikih v starosti 62 let.

"Spodbujam vse, da se dobro seznanijo s svojo družinsko zgodovino in poskrbijo za sebe," je dejala Evert v izjavi. "Zgodnje odkrivanje rešuje življenja. Bodite hvaležni za svoje zdravje v tem prazničnem času."

Preberite še: