Baboseva in Mladenoviceva do lovorike med dvojicami #video

Madžarka Timea Babos in Francozinja Kristina Mladenovic sta zmagovalki v konkurenci ženskih dvojic na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. V finalu sta bili boljši od Čilenke Alexe Guarachi in Američanke Desirae Krawczyk s 6:4, 7:5 in ubranili lanski naslov.