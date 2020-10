Poljska najstnica prva finalistka OP Francije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljska najstnica Iga Swiatek je prva finalistka teniškega odprtega prvenstva Francije v Parizu. Nepostavljena 19-letnica iz Varšave je v dveh nizih zanesljivo ugnala prav tako nepostavljeno Argentinko Nadio Podorosko s 6:2, 6:1. V finalu bo igrala z zmagovalko drugega polfinalnega obračuna med Čehinjo Petro Kvitovo in Američanko Sofio Kenin.

Swiatekova, ki je letos pred nastopom na igriščih Rolanda Garrosa najvišje posegla do osmine finala na letošnjem OP Avstralije in lanskem OP Francije, nadaljuje izjemno dominantne predstave na tretjem grand slamu sezone. Postala je druga Poljakinja v finalu Rolanda Garrosa, potem ko je leta 1939 na zadnji stopnički proti Francozinji Simonne Mathieu izgubila Jadwiga Jedrzejowska. Hkrati je šele sedma igralka v zgodovini Roland Garrosa, ki se je kot nepostavljena igralka uvrstila v velike finale.

V prvem nizu je v drugi igri prišla do odvzema servisa, prednost pa je v osmi igri še povišala in osvojila niz po 34 minutah. Podoroska, ki je v odprti eri tenisa kot prva kvalifikantka prišla do polfinalnega nastopa, ni imela odgovora proti močnim udarcem Poljakinje, ki se bo na ponedeljkovi lestvici WTA s 53. mesta povzpela najmanj na 24. mesto.

Poljska najstnica Iga Swiatek je prva finalistka teniškega odprtega prvenstva Francije v Parizu. Foto: Reuters

Tudi v drugem nizu se razmerje moči na osrednjem igrišču ni spremenilo. Prvi "break" je 19-letnici prav tako uspel v drugi igri, v četrti je prišla do drugega, dvoboj pa je zaključila po le eni izgubljeni igri v drugem nizu. Dvoboj je trajal 70 minut. Do prvega finala v karieri na najvišji ravni je Swiatekova napredovala brez izgubljenega niza, oddala pa je le 23 iger.

Kdo bo druga finalistka?

Drugi polfinalni obračun bo potekal med bolj izkušenima igralkama. Američanka Sofia Kenin je letošnja zmagovalka OP Avstralije, medtem ko ima Petra Kvitova v svoji vitrini že dve lovoriki iz Wimbledona. Čehinji pa sodeč po dveh medsebojnih dvobojih bolje kaže, saj je zmagala oba.