Andy Murray se ne misli odpovedati OP ZDA

Številni teniški igralci so zaradi zdravstvenih skrbi po pandemiji novega koronavirusa že odpovedali nastop na odprtem teniškem turnirju ZDA, temu tekmovanju pa se ne namerava odreči Andy Murray. Škot namreč močno pogreša teniško karavano in nastope na največjih turnirjih.

"Pogrešal sem to, zelo pogrešal. Zadnja leta sem bil v položaju, ko nisem imel veliko priložnosti za igranje na grand slamih. Ne vem, na kolikih bom lahko še igral," pravi Murray po poročanju britanskega Guardina.

"Dokler se počutim približno sposobnega ... Seveda obstaja tveganja, ampak želim poskusiti in zaigrati v Ameriki ter znova uživati v največjem tekmovanju," je dejal 33-letnik

"To je nekaj, kar mi veliko pomeni"

V Flushing Meadowsu, kjer se bo OP letos predvidoma začelo 31. avgusta, je Murray pred osmimi leti v finalu za svojo prvo od treh lovorik velike četverice premagal Srba Novaka Đokovića.

New York je eno Škotovih najljubših mest: "Rad igram na največjih turnirjih, čeprav bo zdaj drugače, ker ne bo navijačev. Ampak to je nekaj, kar mi veliko pomeni, zato sem pripravljen tvegati in zaigrati."

Murray na najvišji ravni ni igral vse od lanskega novembra, ko je nastopil v finalu Davisovega pokala.