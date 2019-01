V obsežni čistilni akciji na Everestu bodo odstranili tudi trupla

Kitajci bodo na Mount Everestu letos izvedli obsežno čistilno akcijo, omejili pa bodo tudi število ljudi, ki se bodo v letu 2019 lahko povzpeli na vrh najvišje gore na svetu, so sporočile kitajske oblasti. S poti na Everest naj bi umaknili tudi trupla alpinistov, ki so ostala ob poti.

Po poročanju kitajskih medijev bodo število alpinistov, ki se bodo letos lahko na Everest povzpeli z njegove severne (kitajske) strani, omejili na 300, kar je za tretjino manj kot običajno, prav tako pa naj bi plezalno obdobje omejili zgolj na pomlad.

Prostovoljci bodo s poti na Everest odstranili plastične vreče, kisikove jeklenke, šotore, plinske gorilnike in druge predmete, ki jih na gori puščajo člani alpinističnih odprav.

Trupla pokojnikov bodo spravili z gore

Odstranili bodo tudi trupla pokojnih alpinistov, ki so ostali na gori. Tomaž Rotar, alpinist in zobozdravnik iz Lesc na Gorenjskem, ki se je na Everest povzpel maja 2017, lani pa je stopil še na vrh K2, je v intervjuju za Sportal ocenil, da ob poti na Everest leži več kot 200 trupel. Morda se sliši čudno, a nekatera so postala že markacije, je povedal.

Kitajska je že postavila čistilne postaje, na katerih bodo razvrščali in reciklirali odpadke. Po nepalski strani so alpinisti že v lanski spomladanski sezoni na vrh znosili večje količine vrečk za zbiranje odpadkov. Napolnjene bodo v bazni tabor prepeljali s helikopterji.

Velik del odpadkov predstavljajo tudi človeški izločki in izločki jakov. Po poročanju Independenta naj bi vsak alpinist, ki v času aklimatizacije in vzpona na območju Everesta preživi približno dva meseca "pridelal" kar 27 kilogramov izločkov.

Dan Mazur je skupaj z nekdanjim alpinistom Garryjem Porterjem predlagal, da bi v baznem taboru Everesta postavili napravo, ki bi človeške izločke spremenila v metan. Več o projektu Mount Everest Biogas si lahko preberete na povezavi. Nekdanji plezalecje skupaj z nekdanjim alpinistompredlagal, da bi v baznem taboru Everesta postavili napravo, ki bi človeške izločke spremenila v metan. Več o projektu

Leta 2018 so nosači iz baznega tabora in drugih lokacij znosili kar 14 ton odpadkov in jih transportirali do nepalske vasice Gorak Shep na višini 5200 metrov, kjer je bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja bazni tabor.

Foto: Reuters

Še več odpadkov na območju Everesta pridelajo trekerji. Vsako leto jih na kitajski strani Everesta naštejejo okrog 60 tisoč, precej manj se jih povzpne na sam vrh. Leta 2017 jih je bilo le 648. Med vzponom na Everest je lani umrlo šest alpinistov, od tega eden na severni strani, leta 2018 pa je umrlo ali je pogrešanih najmanj pet alpinistov.





"Ko enkrat dosežeš vrh, si seveda srečen, z Nejcem sva malce pojokala, se potrepljala po ramenih, že takrat pa sva se zavedala, da je za nama šele slabe pol poti in da naju čaka težak sestop," se je prvega jugoslovanskega, hkrati pa tudi slovenskega vzpona na Everest za Sportal spominjal Štremfelj. 13. maja letos bo minilo natanko 40 let, odkar sta se Andrej Štremfelj in pokojni Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca in Jugoslovana povzpela na vrh Everesta. "Ko enkrat dosežeš vrh, si seveda srečen, z Nejcem sva malce pojokala, se potrepljala po ramenih, že takrat pa sva se zavedala, da je za nama šele slabe pol poti in da naju čaka težak sestop," se je prvega jugoslovanskega, hkrati pa tudi slovenskega vzpona na Everest za Sportal spominjal Štremfelj.

Preberite še: