Brentford poglobil krizo Liverpoola, Šeško do prve asistence ob zmagi Man Uniteda

V devetem krogu angleškega nogometnega prvenstva je Benjamin Šeško z Manchester Unitedom s 4:2 ugnal Brighton in vknjižil tretjo zaporedno zmago v premier ligi. Tokrat je v 61. minuti prispeval asistenco za gol Bryana Mbeuma, v 81. pa porumenel. Tik za tem je tudi zapustil zelenico. Nov udarec je doživel Liverpool, ki je izgubil četrtič zapored, tokrat na gostovanju pri Brentfordu (2:3). Krog se je začel v petek z obračunom Leedsa Jake Bijola in West Hama. Nepogrešljivi član obrambe slovenske reprezentance je dočakal drugi nastop za Leeds (prvega je imel v ligaškem pokalu), odigral je vseh 90 minut in domačim pomagal do zmage z 2:1 proti West Hamu, ob tem pa prejel zelo pozitivne ocene za svoj nastop.

Angleško prvenstvo, 9. krog:

Sobota, 25. oktober:

Manchester United je prejšnji teden z zmago nad Liverpoolom končno končal dolgo čakanje Rubena Amorima na dve zaporedni zmagi v premier ligi. Tokrat je prekinil še en urok, saj je Brighton v zadnjih sezonah na Old Traffordu Unitedu povzročal veliko težav, in zmagal na zadnjih treh gostovanjih pri rdečih vragih. United je ta niz prekinil, slavil s 4:2 in poskrbel, da je prvič, po februarju 2024 oziroma kar po 49 tekmah v premier ligi vknjižil tri zaporedne zmage.

Prvi so sicer prek nekdanjega ljubljenca navijačev Uniteda Dannyja Welbecka zapretili gostje, a izkazal se je belgijski čuvaj mreže Senne Lammens. V 24. minuti pa so rdeči vragi povedli. Matheus Cunha je izjemno natančno sprožil z roba kazenskega prostora in ugnal Barta Verbruggna. Deset minut kasneje so domači povedli z 2:0. Med strelce se je vpisal Casemiro, ki je prav tako sprožil z razdalje, žoga pa je zadela enega izmed gostujočih branilcev in našla pot v mrežo. Ob koncu polčasa je bil prvič nevaren tudi Benjamin Šeško, ki je po tem, ko je veliki derbi z Liverpoolom začel na klopi, tokrat spet dobil mesto v udarni enajsterici. Radečan je sprožil mimo vrat.

Matheus Cunha je načel mrežo Brightona. Foto: Reuters

Šeško vknjižil prvo asistenco

V drugem polčasu je zbranost Verbruggna najprej testiral kapetan Uniteda Bruno Fernandes, nato pa je do še drugega strela prišel Šeško, a gostujoči čuvaj mreže ni imel večjih težav ob njegovem strelu po sredini vrat. V 61. minuti pa novo veselje domačih navijačev. Šeško je lepo zaposlil Bryana Mbeuma, ki si je nato lepo namestil žogo in neubranljivo zabil, slovenski reprezentant pa je vknjižil prvo asistenco v dresu rdečih vragov.

Benjamin Šeško si je pripravil nekaj priložnosti, vknjižil pa tudi prvo asistenco v dresu Uniteda. Foto: Reuters Mbeumo je bil nato nevaren še enkrat, sledile pa so krizne minute domačih. Najprej je Welbeck izjemno izvedel prosti strel s kakšnih 18 metrov, potrdil zakon bivšega in Brighton približal, nato pa so gostje v drugi minuti sodnikovega dodatka po podaji Jamesa Milnerja iz kota in visokem skoku Charalamposa Kostoulasa znižali le na gol zaostanka. Že med tem je po prekršku Šeško prejel rumeni karton, nato pa svoje mesto na terenu takoj za tem prepustil Joshui Zirkzeeju.

Brighton je v želji po izenačenju pritisnil, a v 96. minuti je Mbeumo izkoristil lepo globinsko podajo Aydena Heavena, ki jo je Fernandes namerno spustil naprej, Kamerunec pa je poskrbel, da so vse tri točke ostale doma.

Četrti zaporedni poraz Liverpoola, spodrsljaj Chelseaja

Sobotni spored sta odprla Chelsea in Sunderland, ki je presenetljivo slavil z 2:1, z enakim izidom pa je Newcastle ugnal Fulham.

Nov udarec pa je doživel Liverpool, ki je med tednom v ligi prvakov prekinil niz štirih zaporednih porazov v vseh tekmovanjih, a negativne serije v Premier League mu ni uspelo končati. Brentford ga je pred domačimi gledalci premagal s 3:2. Liverpool je v ligi izgubil četrtič zapored, kar se mu je zgodilo prvič po letu 2021.

Brentford je Liverpoolu zadal četrti zaporedni poraz v angleškem prvenstvu. Foto: Guliverimage Za vodstvo domačih z 2:0 sta poskrbela Dango Ouattara v 5. in Kevin Schade v 45. minuti, nepazljivost pa je botrovala zadetku Liverpoola globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa. V drugem je po dolgem ogledu posnetka Brentford prišel do najstrožje kazni, ki jo je v 60. minuti zanesljivo izkoristil Igor Thiago. Končni izid je postavil Mohamed Salah v 89. minuti.

Vodilni Arsenal proti Crystal Palaceu, Man City pa v Birminghamu

Vodilni Arsenal bo v nedeljo gostil Crystal Palace, Manchester City pa čaka gostovanje pri Aston Villi. Everton čaka spopad s Tottenhamom.

Jaka Bijol si je za svoj debi prislužil odlične ocene in komentarje. Foto: Reuters

Nogometaši Leedsa so premagali West Ham z 2:1 (2:0). Prvič je priložnost v začetni postavi Leedsa na ligaški tekmi dobil slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol in odigral vseh 90 minut. Leeds je uvodni gol dosegel, še preden so gledalci ogreli sedeže na tribuni. Odbito žogo po strelu Noaha Okaforja je Brenden Aaronson v kazenskem prostoru West Hama s strelom po tleh po sredini pospravil v mrežo. Tudi drugi gol so domači dosegli iz standardne situacije, ko je bil v 15. minuti po kotu v skoku z glavo najvišji Joe Rodon. Gostje so znižali zaostanek v 90. minuti. Vse svoje znanje je pokazal Jarrod Bowen, ki je lepo našel Mateusa Fernandesa, ta pa je žogo z glavo potisnil v mrežo.

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

