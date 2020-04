V Avstriji športne prireditve brez občinstva do konca junija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gledalci se zaradi pandemije koronavirusa ne bodo smeli udeležiti športnih dogodkov najmanj do konca junija.

Gledalci se zaradi pandemije koronavirusa ne bodo smeli udeležiti športnih dogodkov najmanj do konca junija. Foto: Vid Ponikvar

Avstrijska vlada je v ponedeljek sporočila, da se gledalci zaradi pandemije koronavirusa ne smejo udeležiti športnih dogodkov najmanj do konca junija, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa. Prepoved velja tudi za druge, denimo kulturne prireditve.

Gre za novo najavo v zvezi s športom v kratkem času. Že konec tedna so oblasti sporočile, da v kratkem načrtujejo sprostitev pri omejitvi treningov za posameznike, posebej v individualnih športih brez kontakta, kot je to denimo tenis. Z današnjim ukrepom pa so potrdili, da v kratkem na prizoriščih še ne gre pričakovati gledalcev.

Tudi ta odločitev vlade pa je le začasna in se lahko spremeni. Minister za šport Werner Kogler je dejal, da so trenutno zaposleni z uvedbo izjem, ki bi športnikom dovoljevale trening. In eno od naslednjih vprašanj je obisk nogometnih tekem, ki ji grozi nadaljevanje sezone pred praznimi tribunami, a se vlada s tem vprašanjem še ni soočila.

Že s prihodnjim tednom proti normalizaciji stanja

Avstrija že s prihodnjim tednom napoveduje počasne korak proti normalizaciji stanja. Prihodnji teden bodo vrata vnovič odprle trgovine z gradbenim materialom in vrtnarije. Prirejanje dogodkov v prvi del normalizacije še ne sodi, vlada pa napoveduje tudi obvezno nošenje zaščitnih mask, ki so že obvezne v trgovinah, pri uporabi javnega prometa.

O stanju v športu in kulturi, ki zaradi odpovedi dogodkov ne moreta opravljati svoje dejavnosti, namerava vlada več povedati že v tem tednu, ko napovedujejo novinarsko konferenco.

Preberite še: