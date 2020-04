V Avstriji kmalu dovoljena vadba za vrhunske športnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Upam, da se bo to zgodilo v naslednjih nekaj tednih"

Avstrijski minister za šport in podkancler Werner Kogler je vodilnim predstavnikom avstrijskih športnih zvez sporočil, da bodo vrhunskim športnikom in športnicam kljub pandemiji novega koronavirusa v kratkem dovolili vadbo.

"Upam, da se bo to zgodilo v naslednjih nekaj tednih," je na današnji novinarski konferenci na Dunaju dejal Werner Kogler in napovedal lažje dostope na športne objekte ter postopno ukinitev prepoved vadbe.

Vadbo naj bi najprej začeli v manj tveganih športih, kjer ni neposrednega stika s tekmeci, kot je tenis, postopoma pa bi vadbo omogočili tudi tekmovalkam in tekmovalcem v moštvenih športih.

Denarna pomoč za klube in zveze

Kogler je na današnji novinarski konferenci napovedal tudi denarno pomoč za klube in zveze, ki so se po izbruhu pandemije znašli v težkem položaju. Finančna pomoč naj bi bila vredna nekaj sto milijonov evrov in bo del 38 milijard evrov težkega denarnega paketa, ki ga je avstrijska vlada namenila za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa.

V Avstriji so po dosedanjih podatkih okužbo z novim koronavirusom ob 98.343 opravljenih testiranjih potrdili pri 11.589 ljudeh, število umrlih pa se je po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje v petek s 168 povzpelo na 186. Zaradi okužbe se v avstrijskih bolnišnicah trenutno zdravi 1074 ljudi, od tega jih je 245 na intenzivni negi.

