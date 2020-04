Proti košu poletelo 2.700 parov nogavic, nihče ni bil kos Ožbeju #video

Zmagovalec prve sobne košarkarske lige je postal 16-letni Domžalčan Ožbej Bolhar. V finalnem izzivu, ki je bil sestavljen iz treh različnih metov, je ugnal Nino Grobelšek, Črta Lipovška in Ano Berišaj. V tednu dni tekmovanja so sobni košarkarji Nova KBM prve sobne košarkarske lige v provizorične koše zmetali več kot 2.700 parov nogavic.

Finalni turnir je v neposrednem spletnem prenosu na kanalu Košarkarske zveze Slovenije na YouTubu komentiral slovenski imitator Jure Mastnak:

Štirje finalisti so na poti do finala morali najhitreje opraviti s petimi košarkarskimi izzivi. Finalna zgodba pa je bila za odtenek drugačna. Odločala je zgolj natančnost finalistov, saj so se zadeti meti točkovali in seštevali, s težavnostjo izziva pa je rasla tudi vrednost posameznega zadetega koša.

Po prvem izzivu je najbolje kazalo Ani Berišaj, a je po izzivu meta s slabšo roko vodstvo prevzel Ožbej Bolhar in tega zadržal tudi po zadnjem izzivu, ko so tekmovalci nogavice metali s hrbtom obrnjeni proti košu. Bolhar je na koncu zbral 27 točk, Nina Grobelšek jih je na drugem mestu imela 18, Črt Lipovšek in Ana pa sta si s po 17 doseženimi točkami delila tretje mesto. Tako sta se pomerila v dodatnem izzivu, ki ga je osvojil Črt.

Jabolko ne pade daleč od drevesa

Ožbej Bolhar (levo) v družbi slovenskega teniškega asa Blaža Kavčiča in brata Lovra. Ožbej je do 12. leta treniral tenis, zdaj je košarkar domžalskega Heliosa. Foto: Vid Ponikvar Šestnajstletni dijak domžalske gimnazije Ožbej Bolhar je do 12. leta treniral tenis, nato pa se je odločil za košarko. Danes je član Heliosa, po zmagi in osvojenem naslovu prvaka Nova KBM prve sobne košarkarske lige pa je povedal: "Za košarko sem se morda odločil tudi zaradi tega, ker sta jo tako mami kot oči trenirala in sta aktivna še danes. Imam dobri dve leti mlajšega brata Lovra, oba pa sva člana košarkarskega kluba Helios Suns, ki je zame najboljši klub v Sloveniji. Sobna košarkarska liga se mi zdi super, tako ideja kot izvedba. Za tekmovanje je bil pri nas doma najbolj navdušen brat Lovro, ki je skoraj prišel do finala, v finalu pa je bil moj največji navijač. Končne zmage sem zelo vesel."

Vsi udeleženci finalnega turnirja bodo prejeli praktične nagrade, Ožbej pa si bo lahko dneve po osvojitvi naslova prvaka krajšal s Sony PlayStation 4. V vitrini mu bo družbo delal pravi pokal za prvaka Nova KBM prve sobne košarkarske lige.