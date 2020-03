V Sloveniji v času karantene vzcvetel nov šport

"Ostani doma ter iz domače sobe navduši košarkarski svet." Tako sporoča Košarkarska zveza Slovenije (KZS) ob predstavitvi sobne košarkarske lige, novega tekmovanja, ki se bo začelo v ponedeljek, 30. marca. Takrat se bo začela liga v sobni košarki, kjer bodo tekmovalci v svojih domovih na provizoričen košarkarski koš metali takšne in drugačne objekte. Ligo bo mogoče spremljati na družbenem omrežju Instagram.

Sobna košarkarska liga se bo začela v ponedeljek. Foto: KZS Uradna košarkarska tekmovanja v sezoni 2019/2020 pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije so zaradi vse težje situacije z epidemijo koronavirusa na žalost končana. Košarkarji in košarkarice so že več dni prikrajšani za treninge ter druženje s soigralci in žal ni znano, kdaj se bo stanje normaliziralo in bodo košarkarski klubi ponovno lahko poskrbeli za vadbo ekip.

A košarkarski duh v Sloveniji še ni zamrl. Zahvaljujoč družbenim omrežjem spremlja ljubitelje in ljubiteljice košarke na vsakem koraku. Z Nova KBM prvo sobno košarkarsko ligo se bo košarkarsko vzdušje stopnjevalo iz dneva v dan, vse do razglasitve prvega prvaka lige v sobni košarki.

Pravila igre so preprosta. Igralci se morajo najprej prebiti skozi kvalifikacijsko sito. Najboljših 64 tekmovalcev se bo nato pomerilo v sistemu na izpadanje, na poti do finalnega turnirja najboljših štirih tekmovalcev pa bodo morali tekmovalci opraviti različne sobnokošarkarske izzive. Vsi udeleženci finalnega turnirja bodo prejeli praktične nagrade.