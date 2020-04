Koronavirus v migrantskem centru: "To je tempirana bomba" #video

Grške oblasti so v migrantskem centru Ritsona severno od Aten v četrtek uvedle karanteno, potem ko so s testiranjem potrdili 20 okužb z novim koronavirusom. Karantena bo trajala vsaj dva tedna, center strogo nadzira policija.

Okužena skoraj tretjina testiranih

Da je koronavirus prisoten med migranti, so grške oblasti ugotovile, potem ko so okužbo odkrili pri 19-letnici iz tega migrantskega centra, ki je rodila v bolnišnici v Atenah. Nato so testirali 63 prebivalcev centra - skupno v centru Ritsona živi okoli tri tisoč ljudi - in pri 20, torej skoraj tretjini, ugotovili okužbo. Nihče od njih naj ne bi imel simptomov bolezni.

Foto: Reuters

Gre za prve potrjene primere okužbe z novim koronavirusom pri migrantih. Grčija ima sicer med državami, ki so pod največjim pritiskom migracij v Evropo, do zdaj relativno nizko število okužb, sploh v primerjavi z Italijo in Španijo. Prvi primer okužbe v državi z 11 milijoni prebivalcev so zaznali konec februarja, skupno so jih do zdaj potrdili okoli 1.400, ob tem je virus zahteval 50 življenj.

Na otokih okužb še niso odkrili, toda ...

A če je med prebivalstvom primerov okužbe malo, grške oblasti skrbijo migrantski centri, predvsem tisti na otokih, v katerih skupno biva več kot 40 tisoč ljudi. Grške oblasti so te centre po poročanju Reutersa označile za "tempirano zdravstveno bombo".

Foto: Reuters

Evakuacija z otokov?

Tudi humanitarne organizacije opozarjajo, da je stanje v prenapolnjenih migrantskih centrih na otokih nečloveško, in pozivajo k evakuaciji migrantov z otokov. S tem se strinja tudi grški premier Kiriakos Micotakis, ki je izjavil, da želi Grčija "obvarovati svoje otoke", kjer okužb do zdaj še niso zaznali. Ob tem je povedal, da od EU pričakuje več pomoči pri izboljševanju pogojev v migrantskih centrih in tudi premestitvi v druge države članice EU.

"K sreči na Lesbosu in drugih otokih še nismo zaznali okužb z novim koronavirusom," je grški premier dejal za CNN, "pogoji tam so vse prej kot idealni, a moram opozoriti, da se Grčija s to težavo bori povsem sama. Od EU nismo dobili toliko pomoči, kot bi si je želeli."