Konec karantene: nogometaši v bundesligi spet začeli s treningi

Nemčija je med prvimi spoznala škodo, ki se povzroča športu z dolgotrajnim premorom zaradi novega koronavirusa. Od danes naprej pod strogimi pogoji in v večini v manjših skupinah vnovič trenira tudi večina nemških nogometnih klubov prve in druge lige, poroča agencija dpa.

Nemčija je za poklicne športnike uvedla določene izjeme pri karanteni zaradi koronavirusa in med prvimi so se na trening vrnili nogometaši.

"To je seveda veliko boljše, kot če vadim sam doma. Še vedno pa stanje seveda ni normalno," je prvi skupni trening za časnik Welt opisal nogometaš Wolfsburga Maximilian Arnold in verjetno povzel večino svojih kolegov. Wolfsburg trenira po skupinah, vsaka skupina nogometašev ima svojo slačilnico, ločeni so tuši, v fitnesu vsak nogometaš uporablja svojo podlogo in vse, česar se nogometaši dotaknejo, morajo po uporabi sproti razkužiti.

Nogometaši Schalkeja spet trenirajo. Foto: Reuters

Različni pogoji za trening

Pogoji, ki jih imajo za vadbo nogometaši, se krajevno močno razlikujejo, odvisno od določil krajevnih uradov. Nogometaši po večini nabirajo kondicijo s tekom v naravi, večinoma v parih, a denimo v Kölnu lahko skupaj vadi celo osmerica, v Gelsenkirchnu, kjer domuje Schalke 04, sedmerica, v Mönchengladbachu peterica, v Berlinu četverica.

Še vedno imajo nogometaši med sabo varnostno razdaljo, v vseh klubih pa poudarjajo, da se držijo izrečenih navodil in ukrepov s strani uradov. "Trenirati v malih skupinah je seveda nenavadno za nas. A super je bilo vnovič videti soigralce na stadionu," je po današnjem treningu povedal kapetan vodilnega Bayern Münchna Manuel Neuer. Domačega treninga so se nogometaši namreč hitro naveličali, saj so vajeni dela v skupini. Vseeno so trdo garali tudi doma, "Ne vem, kolikokrat bi zaradi napora skoraj padal s kolesa," je domače delo opisal Erik Durm iz Eintracht Frankfurta.

"Trenirati v malih skupinah je seveda nenavadno za nas. A super je bilo vnovič videti soigralce na stadionu," je po današnjem treningu povedal kapetan vodilnega Bayern Münchna Manuel Neuer. Foto: Reuters

Nogometaši Werderja še brez dovoljenja

Med klubi, ki še nimajo dovoljenja za vadbo, je Werder Bremen in v klubu se bojijo, da bodo imeli slabši položaj v primerjavi s tekmeci, če se vodstvo bundeslige z majem res odloči za nadaljevanje sezone. V Bremnu poudarjajo, da bodo sledili navodilom in ukrepom za zajezitev koronavirusa, a se še kako zavedajo, da imajo nekateri tekmeci opravljenih že več treningov v skupinah. V deželni vladi prošnje kluba za trening še niso odobrili, ker čakajo na enotno odločitev, ki bo veljala za vso Nemčijo, ta pa je odvisna od zvezne vlade oziroma pristojnega ministrstva.

Položaj je res zelo različen. St. Pauli je s treningom v Hamburgu kljub negodovanju mestnih oblasti začel že pred tednom dni. Brez treninga pa je drugoligaš Kickers Offenbach, kjer nogometaši čez reko Maino skorajda lahko gledajo, kako vadi Eintracht Frankfurt, a mesti pač ločuje reka in različna določila lokalnih uradov, pa čeprav sta obe mesti v zvezni deželi Hessen. To velja za še dva drugoligaša Wiesbaden in Darmstadt iz iste zvezne dežele, pri čemer prvi lahko trenirajo, drugi pa ne.

Večina nemških dežel se drži načela, da profesionalni šport, ki predstavlja opravljanje službe v kapitalskih družbah, kar nogometni klubi po večini so, loči od splošnega športa in prepovedi, ki veljajo za skoraj vsa druga športna področja. A zelo blizu so tej definiciji tudi vsi ostali ligaški športi, kjer se športniki za preživetje ukvarjajo izključno s svojo dejavnostjo.

V nogometnih klubih prav tako poudarjajo, da je zadnji čas za vadbo, saj je bundesliga prekinjena le do konca meseca. Med aktualnimi možnostmi se omenja tudi igranje lige pred praznimi tribunami, a na zelenici bodo nogometaši prav tako morali dati vse od sebe.

