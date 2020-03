Kevin Kampl poslal poziv Nemčiji

Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je s klubom RB Leipzig pripravljen nadaljevati sezono tudi pred praznimi tribunami, a le v primeru, če bi bila to edina rešitev za finančno stabilnost vseh nemških klubov. Načrtovano podaljšanje pogodbe z rdečimi biki ostaja zaradi pandemije koronavirusa za zdaj v zraku, državljane in državljanke Nemčije pa Kevin kot sin očeta, bolnika z rakom, ki je v posebni izolaciji, iz srca naproša, naj se držijo pravil.

Slovenski rekorder, kar zadeva najdražji prestop (ko se je iz Leverkusna preselil v Leipzig, je novega delodajalca stal 20 milijonov evrov), že dolgo ni stopil na igrišče. Že skoraj pet mesecev! Zaradi poškodbe gležnja je moral na operacijo, izpustil tudi evropska dvoboja, po katerih se je njegov klub RB Leipzig uvrstil med osem najboljših klubov v ligi prvakov, nato pa mu je načrtovano vrnitev na zelenico preprečila še pandemija koronavirusa.

Oče v popolni izolaciji

Posebno sporočilo je poslal zlasti mladim, ki se radi družijo v skupinah. Foto: Getty Images Zvezni igralec, ki se je nedavno dokončno odločil, da ne bo več nikoli zaigral v dresu slovenske reprezentance, se je v pogovoru za nemško revijo Kicker dotaknil številnih tem. Tudi najbolj mučne, širitve izbruha koronavirusa, ki je ohromila tudi nemški nogomet. Njegov oče se bojuje z rakom na pljučih in spada v najbolj tvegano skupino ljudi, ki se ne smejo okužiti z novim koronavirusom. Zato Kevin iz srca prosi vse, naj upoštevajo pravila samoizolacije.

''Pri tem mislim zlasti na tiste mlajše, ki se pogosto srečujejo v velikem številu in se ne zavedajo, kako hitro lahko okužijo tiste, ki spadajo v tvegano skupino in živijo v strahu za življenje. Morali bi upoštevati navodila in se držati skupaj,'' je Kevin Kampl pojasnil, kako ni staršev, ki živijo na drugem delu Nemčije (v mestu Solingen v deželi Severno Porenje-Vestfalija), videl v živo že več tednov. ''Oče je v popolni izolaciji. Tudi moja mati ne zapušča hiše,'' je dejal 29-letni Slovenec, rojen v Nemčiji.

Sporočilo RB Leipzig o tem, kako so v obdobju izbruha koronavirusa še pomembnejše stvari od nogometa:

Was ist wichtiger als Fußball? #WirAlle



Lasst uns die aktuelle Situation gemeinsam annehmen und meistern. Dabei wollen wir zur nachhaltigen Unterstützung der Stadt, der Region und der Menschen beitragen.



Passt auf euch auf.

Eure Roten Bullen! 🔴⚪



👉 https://t.co/LU02l1Cntc pic.twitter.com/Zzn14HCs4W — RB Leipzig (from 🏠) (@DieRotenBullen) March 20, 2020

Navijači bi že razumeli

Navijači RB Leipzig na zadnji evropski tekmi, ko so (še drugič) premagali Tottenham in se uvrstili med najboljših osem v ligi prvakov. Foto: Reuters Nogomet je v deželi štirikratnih svetovnih prvakov zdaj manj pomemben. Trenutno je največja skrb zdravje. Vseeno nemški mediji iz dneva v dan spremljajo možne posledice koronakrize, ki so zaradi pomanjkanja denarja od televizijskih pravic, prodanih vstopnic in prispevka sponzorjev pošteno načele klubske blagajne. Denarja je bistveno manj, kar so na lastni koži najprej opazili manjši, manj stabilni klubi. Težav je vedno več, zato je prisotna želja, da bi se sezona vendarle lahko nadaljevala. Kot ena izmed možnosti se omenjajo dvoboji pred praznimi tribunami.

''Če je to edina pot, da se lahko končajo prvenstva, s tem pa tudi finančno rešijo klubi, bi jo morali sprejeti. To ni prijetno za navijače, a sem prepričan, da bi to razumeli in si pač nekaj tekem ogledali od doma. Navijači so zelo pomembni za nogomet in klube. A v tem trenutku je najbolj pomembno, da se vsi klubi, če je to mogoče, finančno rešijo,'' se zaveda, v kako nehvaležnem položaju so se znašli člani nemške bundeslige, v kateri nastopa z RB Leipzigom in je trenutno na zelo visokem drugem mestu. Zaostaja le za branilcem naslova Bayernom. V torek bo sicer 36 najboljših nemških klubov, predstavnikov prve in druge lige, sestankovalo o prihodnosti tekmovanja.

O podaljšanju pogodbe šele po koronakrizi

Nazadnje je igral 9. novembra 2019, nato pa se je preselil na seznam poškodovanih igralcev. Zdaj je poškodba že odpravljena, a nima možnosti, da bi to tudi dokazal na igrišču. Do nadaljnjega. Pogodba s klubom se mu izteče konec prihodnje sezone. Do poletja 2021 bo tako še član Leipziga. Ni manjkalo veliko, pa bi pogodbo še podaljšal, a so pogovori zaradi koronakrize zamrli.

Zaradi zdravstvenih težav ni zaigral že skoraj pet mesecev:

''V tako zahtevnih časih se je težko dogovarjati za sestanek. Nihče ne ve, kako se bo sploh nadaljevalo. Najprej je treba poskrbeti, da se, potem pa se bodo stvari že razvijale same od sebe,'' je Kampl zatrdil, da zaradi tega, ker še ni podaljšal pogodbe, ni zaskrbljen. ''V mislih se v tem trenutku ubadam s tisoč drugimi težavami,'' je dal vedeti, da so še pomembnejše stvari od nogometa.

Kampl je za slovensko izbrano vrsto odigral 28 tekem in prispeval dva zadetka. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V Leipzigu se z družino počuti izjemno, kar dopoveduje tudi klubskemu vodstvu. To bi lahko v trenutku, ko koleba med tem, ali ostati v Nemčiji ali pa izkusiti še kaj novega v tujini, odločilo v prid temu, da bi zadržal dres rdečih bikov. Navijačem Leipziga bi rad pokazal, kako lahko kljub daljši odsotnosti zaradi poškodbe še kako pomaga. Če bo potrebno, tudi pred praznimi tribunami.