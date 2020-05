Šport bo na gledalce še malo počakal

Vladni govorec Jelko Kacin je na popoldanski novinarski konferenci pojasnil, da bo od 1. junija dovoljeno zbiranje do 200 ljudi na javnih krajih, kar je pomembno tudi za lažjo organizacijo športnih tekmovanj. Do nadaljnjega pa bodo tekme še vedno potekale brez gledalcev.

"Za zdaj ostajajo v veljavi ukrepi, kot so bili sprejeti že pred dvema tednoma. Med drugim so dovoljena tekmovanja do vključno nacionalne ravni brez gledalcev. Z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) pa bo glede na današnjo odločitev vlade, da se bodo v začetku naslednjega meseca lahko dovolila zbiranja do 200 oseb, treba doreči natančnejša navodila za gledalce na športnih tekmovanjih. Mogoče se lahko zgodi kakšen dodaten premik v tej smeri, poskusi so že narejeni," je pojasnila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Kacin je še povedal, da se bodo lahko po 1. juniju odprli tudi velnes in fitnes centri ter bazeni in druge podobne vodne površine, recimo v zdraviliščih. Te dejavnosti niso bile del ukrepov sproščanja športa v času epidemije novega koronavirusa, sprejetih sredi tega meseca.

