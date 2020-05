Odpirajo se fitnesi in bazeni, lahko se zbere do 200 ljudi

Od 1. junija bo na javnih mestih v Sloveniji znova dovoljeno zbiranje do 200 ljudi. Prav tako se takrat odpirajo nastanitveni obrati nad 30 sob, velnesi, fitnes centri in bazeni, je odločila vlada. Od danes lahko Slovenci tudi potujejo tudi na Madžarsko.

Vlada je na današnji seji sprostila še nekaj ukrepov, ki so veljali v času epidemije novega koronavirusa, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin.

Diskoteke in nočni klubi ostajajo zaprti

S 1. junijem 2020 se odpirajo nastanitveni obrati nad 30 sob, nastanitveni obrati za potrebe zdraviliškega zdravljenja, velnes in fitnes centri, bazeni in vodne aktivnosti. Zaprte ostajajo diskoteke in nočni klubi, prav tako ob nedeljah in praznikih ostajajo zaprte trgovine.

Slovenija in Madžarska odpravili omejitve na meji

Zunanji minister Anže Logar se je medtem danes na mejnem prehodu Dolga vas srečal z madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjartom. Ministra sta se dogovorila, da Slovenija in Madžarska z današnjim dnem vzajemno odpravita omejitev prehajanja meje za državljane Slovenije in Madžarske. Madžarska je tako postala druga država po Hrvaški, s katero je Slovenija odpravila omejitve na meji.

Z veseljem sporočamo, da sta se 🇸🇮in 🇭🇺 na podlagi dobrih epidemioloških stanj in po uspešnem diplomatskem usklajevanju dogovorili, da z današnjim dnem vzajemno odpravita omejitev prehajanja meje za državljane Slovenije in Madžarske. @MZZRS @abouthungary @SLOinHUN pic.twitter.com/aGLzXkNuN1 — SLOVENIAN MFA (@MZZRS) May 28, 2020

Državi sta to odločitev sprejeli na podlagi dobrih epidemioloških stanj in po uspešnem diplomatskem usklajevanju, so ob tem zapisali na ministrstvu za zunanje zadeve. Vse omejitve ob prehajanju meje so z današnjim dnem odpravljene na štirih mejnih prehodih, ki so bili odprti že do zdaj. To so Hodoš-Bajansenye, Dolga vas-Redics, Pince (avtocesta)-Torniyszentmiklos (Orszagut) in Pince (lokalna cesta)-Torniyszentmiklos (Helyi ut). Ostale prehode bodo predvidoma odprli v torek, poroča STA.

Hrvaška omilila ukrepe na meji za deset držav, tudi Slovenijo

Hrvaški premier Andrej Plenković pa je danes potrdil, da Hrvaška opušča ukrepe za prehod meje za državljane desetih članic Evropske unije, tudi Slovenije, ki jih je uvedla zaradi pandemije. Minister za turizem Gari Cappelli je dodal, da bodo nova pravila zaživela danes, piše STA.

Foto: Getty Images

Hrvaški predsednik vlade je napovedal, da so po primerjalni epidemiološki analizi vstop v državo dodatno olajšali za državljane Slovenije, Madžarske, Avstrije, Češke, Slovaške, Estonije, Latvije, Litve, Poljske in Nemčije. Poudaril je, da se tako država odpira za turiste, ter napovedal, da bodo seznam držav, iz katerih bodo potniki lahko hodili na Hrvaško, kmalu razširili, še navaja STA.

Posebnih razlogov ne bo več treba navesti

Notranji minister Davor Božinović je po poročanju STA pojasnil, da potnikom iz omenjenih držav na hrvaških mejnih prehodih ne bo več treba navesti posebnega razloga za vstop na Hrvaško, kot je to veljalo v preteklih tednih. Hrvaška bo po njegovih besedah sicer obdržala epidemiološki nadzor nad potniki, ker bodo na meji zabeležili vse osebe, ki bodo vstopile na Hrvaško, pa tudi njihov naslov na Hrvaškem, telefonsko številko in elektronski naslov.