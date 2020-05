Osnovnošolci prihodnji teden nazaj v šole. Zaščitne maske niso več obvezne. #video

Vlada je danes sprejela odločitev, da se s ponedeljkom v šole vračajo učenci četrtih in petih razredov osnovne šole, od srede naprej pa še vsi ostali učenci osnovnih šol. Dijaki srednjih šol bodo šolsko leto zaključili z izobraževanjem na daljavo. Kot je pojasnil Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nošenje mask ni več obvezno. "Maske so priporočene, nihče pa ne bo kaznovan zaradi nenošenja," je dejal.

Potem, ko so se 18. maja v šolske klopi vrnili učenci prve triade in 25. maja učenci devetih razredov osnovne šole, se bodo s ponedeljkom 1. junija vrnili še ostali osnovnošolci. Po besedah ministrice za izobraževanje Simone Kustec se je vlada za odprtje vrtcev in šol odločila na podlagi ugodne epidemiološke slike in pozitivne izkušnje z dosedanjim odpiranjem vzgojno-izobraževalnih ustanov. Kot je še dejala, se morajo otroci vrniti v šole zato, ker šolski proces poteka do 25. junija in bodo lahko učenci do takrat še utrjevali znanje, ki so ga pridobili na daljavo.

Odpirajo se tudi vrtci

"S 1. junijem se vzgojno-varstveni proces v vrtcih, ob upoštevanju higienskih in zaščitnih ukrepih lahko ponovno odvija v običajno velikih skupinah v obeh starostnih obdobjih," je uvodoma pojasnila Kustečeva. Ob tem je spomnila, da bo s sprejetjem tretjega protikoronskega zakonskega paketa staršem, ki svojih otrok ne bodo vključili v vrtec, strošek do 30. junija krila država.

S ponedeljkom se v šolske klopi vračajo tudi učenci četrtih in petih razredov, s 3. junijem pa še učenci šestih, sedmih in osmih razredov. Pouk se bo v prvi triadi in devetem razredu ponovno izvajal v obsegu običajnega oddelka. Zaradi spoštovanja preventivnih ukrepov, letos odpade tudi valeta.

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec Foto: Daniel Novakovič/STA

Večina dijakov srednjih šol pa bo šolanje nadaljevala na daljavo. "Zaradi nemotene izvedbe zaključnih izpitov in mature ter s tem povezanega spoštovanja varnostnih ukrepov, izobraževanje v srednjih šolah poteka po do sedaj veljavnimi pogoji - na daljavo oziroma v šolah za tiste dijake, ki jih šola pozove," je pojasnila ministrica. 18. maja so se sicer v šole vrnili tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, a so že končali pouk in se pripravljajo na maturo, ki se bo začela v soboto.

Kot je še povedala Kustečeva, je ministrstvo ravnateljem že poslalo okrožnico s pripadajočimi gradivi Zavoda RS za šolstvo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki vsebuje vse pomembne informacije o izvajanju pouka in varstva.

Celoten sklop ministrice Simone Kustec si lahko pogledate v posnetku zgoraj.

Otroci istega razreda pri pouku ne rabijo mask

Na novinarski konferenci je ozadje odločitve za odprtje šol, priporočila in navodila za izvedbo pouka predstavljal direktor NIJZ Milan Krek. Podobno kot ministrica za šolstvo, je dejal, da je epidemiološka slika v Sloveniji ugodna. "A nihče, tudi le malo bolan, ne sme v šolo," je opozoril in dodal, da če virus vdre v šolo, bo morala ta in morda cel okoliš v karanteno.

"Vsi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu se morajo zavedati, da v šolo hodijo brez bolezenskih znakov," je bil jasen Krek. Kot je še pojasnil, je nošenje mask pri otrocih v istem razredu nesmiselno, učitelji naj pa te nosijo tudi zaradi lastne zaščite.

Nošenje zaščitnih mask, po besedah Kreka, ni več obvezno niti za državljane. "Maske so obvezne za okužene. Priporočamo nošenje mask, vendar nihče ne bo kaznovan zaradi nenošenja," je med drugim še povedal Krek in dodal, da če ne morete držati telesne razdalje, nosite masko.