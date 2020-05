Tudi danes dve novi okužbi s koronavirusom #vŽivo

"Izobraževanje oziroma šolstvo te dni še vedno oziroma vedno bolj zaposluje slovensko vlado, stroko, šolnike. Danes zato tej temi posvečamo kar dve srečanji oziroma novinarski konferenci," je uvodoma pojasnil vladni govorec Jelko Kacin. Na novinarski konferenci ob 15. uri bosta tako sodelovala šolska ministrica Simona Kustec in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek.

Od spomladanskega roka mature se je možno odjaviti

V soboto se začne spomladanski rok letošnje splošne in poklicne mature, na katerega je prijavljenih 15.567 dijakov. "Izvedbo letošnje mature je zaznamovala epidemija koronavirusa, spremenil se je koledar splošne mature, ohranila pa se je možnost izvedbe spomladanskega in normalna izvedba jesenskega roka ter nespremenjen vpis v terciarno izobraževanje," je dejal direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, ki v nadaljevanju pojasnjuje potek letošnje mature.

Dodal je, da se je pri letošnjih prilagoditvah mature poseglo predvsem v interne - praktične dele splošne mature. Prve analize teh praktičnih delov kažejo, da ti niso nič slabši, kvečjemu so boljši. Možno se je odjaviti od spomladanskega roka in maturo opravljati jeseni, ta rok ima enako veljavo, je poudaril.

Šole so že dobile navodila za izvedbo mature in obveščanja kandidatov, tako da ne bo prihajalo do nepotrebnega zbiranja okrog oglasnih desk. Pripravljena so tudi navodila za izvedbo vseh preventivnih ukrepov, zatrjuje Zupanc.

V običajni učilnici bo 15 maturantov na razdalji vsaj 1,5 metra. Med pisanjem mature bodo masko lahko sneli. Ko se bodo učitelji približali maturantom, lahko tudi na manj kot 1,5 metra, bodo morali nositi zaščitno masko.