Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serena Williams je v finalu Wimbledona leta 2003 premagala svojo starejšo sestro Venus. Foto: Guliver/Getty Images … leta 2003 sta se sestri Serena in Venus Williams prvič pomerili v finalu teniškega turnirja v Wimbledonu. Zmage z 2:1 v nizih (4:6, 6:4, 6:3) se je veselila mlajša, Serena.

Prav tako na današnji dan pet let pozneje sta se na sveti travi srečali še v drugem finalu, takrat pa je starejša Venus sestri vrnila za poraz leta 2003 in jo premagala s 7:5 in 6:4.

Na turnirjih za grand slam sta se ameriški sestri pomerili trinajstkrat, v Wimbledonu šestkrat, od tega štirikrat v finalu. Razen leta 2008 je vselej slavila Serena.

... leta 2018 je švicarski teniški as Roger Federer v Wimbledonu brez izgubljenega niza izločil Jana-Lennarda Struffa in na 200. dvoboju na travi vknjižil 175. zmago. S tem je prehitel Jimmyja Connorsa in postal rekorder po številu zmag na travi v odprti eri.

Zgodilo se je še …

Leta 1912 je ameriški atlet Donald Lippincott na olimpijskih igrah v Stockholmu postavil prvi uradno priznani svetovni rekord v teku na 100 metrov. V predtekmovanju je dosegel čas 10,6 sekunde.

Leta 1933 so v Chicagu v ZDA odigrali prvo bejzbolsko tekmo vseh zvezd poklicne lige MLB. Ameriška liga je s 4:2 porazila Nacionalno.

Leta 1944 je legendarni temnopolti ameriški igralec bejzbola Jackie Robinson služil v ameriški vojski in pristal na vojaškem sodišču po tem, ko se v avtobusu ni hotel usesti na zadnjo klop. Kljub temu, da je bila v vojaških avtobusih segregacija prepovedana, to ni ustavilo rasističnega voznika, ki se je spravil na poznejšo zvezdo poklicne lige MLB. Po mučnem procesu je bil oproščen vseh obtožb, razen dveh prekrškov zaradi neposlušnosti.

Leta 1957 je Američanka Althea Gibson v finalu Wimbledona premagala rojakinjo Darlene Hard in postala prva temnopolta zmagovalka znamenitega teniškega turnirja na travi.

Leta 1986 je nemški teniški as Boris Becker je v finalu stotega turnirja v Wimbledonu premagal takratno številko 1, Čeha Ivana Lendla in tako ubranil zmago iz leta 1985, ko je s 17 leti postal najmlajši zmagovalec znamenitega teniškega turnirja.

Leta 1986 je Davis Phinney postal prvi Američan, ki mu je uspelo zmagati na eni od etap kolesarske dirke po Franciji.

Leta 2003 je na prijateljski tekmi proti ZDA v Columbusu (0:2) zadnjič za reprezentanco zaigral Celso Rafael Ayala, s 85 tekmami in 6 goli tretji na večni lestvici števila tekem v izbrani vrsti Paragvaja.

Leta 2015 so ameriškemu boksarju Floydu Mayweatherju jr. vzeli pas svetovnega prvaka velterske kategorije po različici WBO, po tem, ko se odrekel pasu prvaka lahke srednje kategorije. Po pravilih WBO en boksar namreč ne sme imeti pasov v dveh kategorijah.

Leta 2018 je legendarni italijanski nogometni vratar Gianluigi Buffon po 17 letih zapustil torinski Juventus in uradno postal član francoskega prvaka Paris Saint Germaina. S Parižani podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Rodili so se …

1887 – Annette Kellerman, avstralska plavalka.

1931 – Laszlo Tabori, madžarski atlet.

1940 – Viktor Kužkin, sovjetski hokejist.

1944 – Borut Bassin, slovenski košarkar.

1950 – Sultan Rahmanov, ruski dvigalec uteži.

1960 – Valerie Brisco Hooks, ameriška atletinja.

1961 – Benita Fitzgerald Brown, ameriška atletinja.

1969 - Fernando Redondo, argentinski nogometaš.

1970 – Antonio Harvey, ameriški košarkar, igral v ligi NBA.

1974 - Ze Roberto, brazilski nogometaš.

1977 - Con Blatsis, avstralski nogometaš.

1977 – Maks Mirni, beloruski teniški igralec.

1980 – Pau Gasol, španski košarkar, igra v ligi NBA.

1987 – Manteo Mitchell, ameriški atlet.