… leta 1982 se je rodila Janica Kostelić, ena najboljših alpskih smučark vseh časov. Janica ima za seboj izredno bogato kariero. Kar štirikrat je postala olimpijska prvakinja, poleg tega ima v svoji vitrini še dve srebrni olimpijski medalji. Petkrat je bila tudi svetovna prvakinja, na tekmah svetovnega pokala pa je zmagala 30-krat.

Športno kariero je končala relativno mlada. Sezono 2006/2007 je zaradi izčrpanosti izpustila, ko je bila stara 25 let, pa je sporočila, da končuje športno pot. Razlog za to so bile poškodbe, ki se ji jih je skozi kariero nabralo kar nekaj.

Zgodilo se je še …

Leta 1995 je Štefan Škaper dobil potrditev, da je bil v koledarskem letu 1994 solastnik naziva najboljšega strelca državnih prvenstev evropskih držav. Objavljeno je namreč bilo, da je nogometaš Beltincev skupaj z Angležem Alanom Shearerjem z 29 doseženimi zadetki vodilni na lestvici strelcev. Škaper je v spomladanskem delu prvenstva 1993/94 dosegel 15 zadetkov, v jesenskem delu prvenstva 1994/95 pa je zadel še štirinajstkrat.

Leta 2008 je v dresu grškega Olympiacosa v grškem prvenstvu pri zmagi z 2:1 nad Iraklisom v gosteh debitiral Mirnes Šišič in po Zlatku Zahoviču ter Djoniju Novaku postal tretji Slovenec, ki je kdajkoli zaigral v dresu slovitega grškega kluba.

Leta 2007 so za selektorja slovenske reprezentance imenovali Matjaža Keka, ki je nasledil Branka Oblaka.

Leta 2007 so za trenerja slovenskega prvoligaša Kopra imenovali Vlada Badžima, ki je s Koprčani nekaj mesecev pozneje osvojil pokalno lovoriko.

Leta 2013 so v ligi NHL dosegli dogovor, s katerim se je končal "lockout".

Rodili so se …

1934 – nekdanji nizozemski nogometaš Eddy Pieters-Graafland

1938 – nekdanji nizozemski nogometaš Piet Kruiver

1952 – nekdanji nemški nogometaš Uli Hoeness

1960 – nekdanji švedski nogometaš Glenn Stromberg

1965 – nekdanji švedski skakalec v višino Patrik Sjöberg

1970 – nekdanji ruski nogometaš Yuri Kovtun

1971 – nekdanji norveški nogometaš Bjorn Otto Bragstad

1976 – nekdanji španski nogometaš Diego Tristan

1979 – nekdanji irski nogometaš Ronnie O`Brien

1980 – nekdanji nemški nogometaš Sebastien Deisler

1982 nekdanja hrvaška smučarka Janica Kostelić