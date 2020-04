Ministri EU za koordiniran pristop k podpori športu

Ministri, pristojni za šport v Evropski uniji, so na videokonferenci, ki se jo je udeležila tudi slovenska ministrica za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Simona Kustec, zavzeli za koordiniran pristop pri ukrepih na državnih in evropski ravni za blažitev posledic za šport, ki je ta čas zaradi novega koronavirusa ustavljen.

Govorili so o konkretnih ukrepih za nadaljnjo promocijo evropskega športa in njegovo ustrezno vključitev v načrte EU za oživljanje gospodarstva. Ministri so se strinjali, da je na evropski ravni potreben koordiniran pristop pri podpori športnega sektorja in tudi samih športnikov tudi prek strukturnih skladov EU, so sporočili iz MIZŠ.

Področje športa je slovenska vlada po besedah ministrice Simona Kustec naslovila že v prvem protikoronskem zakonskem paketu za čas trajanja krize. Ukrepi so neposredno povezani z aktivno rehabilitacijo trenutnih razmer, socialnim statusom športnih deležnikov in obstojem športnih organizacij.

Slovenska ministrica je na zasedanju predlagala, da je treba v obdobju po epidemiji "zagotoviti ponovno oživitev športno-rekreativnih aktivnosti in pogojev, da bodo imeli vrhunski športi, ki po svoji naravi delujejo v skladu z načeli športnega trga, dovolj ugodno okolje v smislu davčnih obveznosti in ugodnosti za rehabilitacijo osnovnih športnih organizacij".

Športna panoga globalno zelo prizadeta

Kustečeva je na zasedanju opozorila, da je športna panoga globalno zelo prizadeta. "Vse oblike podpore športnim aktivnostim so se ustavile, veliki športni dogodki pa so prestavljeni ali celo odpovedani." Ob tem je dodala pomen solidarnosti tudi v športu. "V evropskem modelu športa je solidarnost najpomembnejša vrednota. Ta je še posebej pomembna zdaj, v času med in po krizi."

Ministrica je kot možne rešitve za nadaljnjo promocijo evropskega modela športa in za ustrezno vključitev športa v načrte EU za ponovno oživljanje dejavnosti na finančnem področju predlagala med drugim preusmeritev dela sredstev kohezijske politike EU na ukrepe za spodbujanje dobrega počutja državljanov tudi s športno dejavnostjo.

Poleg tega je predlagala posojila za zagotavljanje likvidnosti športnih klubov in drugih zvez s pomočjo obstoječih finančnih instrumentov EU, na primer preko na novoustanovljenega instrumenta EU Sure, namenjenega za sheme zaposlovanja in zmanjševanje brezposelnosti.

#vadidoma

Kot eno od možnosti skupnega sodelovanja na ravni EU je Slovenija predlagala tudi možnost usklajenega pristopa za nadaljevanje nacionalnih športnih tekmovanj, finančno pomoč športnemu sektorju kot takemu in tudi EU kampanjo za fizično aktivnost. Slednje se je v vmesnem času tudi zgodilo s kampanjo Evropske komisije "#BeActiveAtHome", v Sloveniji pa imamo podobno iniciativo z imenom "#vadidoma".

Kolegom ministrom je Kustečeva pojasnila, da so bile tudi v Sloveniji po splošni prepovedi zbiranja večjih skupin pred dobrim mesecem odpovedane vse organizirane oblike športnih dejavnosti. Vsakdo, vključno s profesionalnimi športniki, pa lahko individualno trenira doma in s trenerji lahko komunicirajo prek sodobnih komunikacijskih sistemov.

"V zadnjih nekaj dneh se stanje v Sloveniji počasi izboljšuje, saj se število na novo okuženih zmanjšuje," je pojasnila ministrica in opozorila, da je posameznikom ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih, s tem tednom ponovno omogočeno izvajanje posamičnih športno rekreacijskih dejavnosti, kot so tek, kolesarjenje, golf, joga, ali pa dejavnosti na prostem ali v javnem prostoru v občini posameznikovega bivališča, kjer športna aktivnost ne omogoča stikov z drugimi posamezniki, kot so tenis, badminton, balinanje.

Šport ni zgolj ekonomska aktivnost

Marija Gabriel, evropska komisarka, odgovorna za šport, je poudarila, da šport ni zgolj ekonomska aktivnost, "temveč vpliva na množico rekreativnih športnikov in vseh, ki so na kakršenkoli način športno aktivni".

Na videokonferenci, ki jo je pripravilo hrvaško predsedstvo svetu EU, je izpostavila družbeno aktivnost in medijsko kampanjo za zdrav življenjski slog, opozorila pa na prvi panevropski "hackleton", ki se bo odvil ta teden in združuje vse zainteresirane skupine (raziskovalce, razvijalce, izobraževalce,..) v skupni aktivnosti iskanja ustreznih odgovorov na sedanje zdravstvene razmere.

