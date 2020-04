Slovenski športniki bodo pomagali nabirati hmelj

Športniki, ki jih podpira Pivovarna Laško, se bodo naslednji teden udeležili delovne akcije v Savinjski dolini. Skupaj bodo obirali hmelj in s tem pomagali pivovarni in hmeljarjem, ki se v težkih časih zagotovo spopadajo s težavami pri najemu sezonskih delavcev, poroča STA.

Rok Marguč: Sprva je bila to bolj šala, toda zdaj se bo to dejansko zgodilo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Sprva je bila to bolj šala, toda zdaj se bo to dejansko zgodilo. Naslednji četrtek in petek gremo skupaj z zaposlenimi v Braslovče pomagat pri osnovnih delih, da pokažemo solidarnost in se na ta način zahvalimo za podporo. Naše panoge mirujejo, Romuni ne morejo v Slovenijo, zakaj ne bi pokazali, da smo dobri tudi na drugih področjih," je dejal deskar Rok Marguč, nekdanji svetovni prvak in eden največjih promotorjev pivovarne, ki upa, da bo lahko maja že odšel na treninge v Avstrijo, saj tam nameravajo petega maja odpreti ledeniška smučišča.

Poleg Marguča bodo na delovni akciji med drugimi prisotni tudi nogometaši Maribora, rokometaši Celja in skakalci.