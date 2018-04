... leta 2007 je Michael Phelps postavil nove rekorde v zgodovini plavanja, potem ko je dosegel rekord na 400 m mešano. S tem je za eno zlato presegel dosežek Iana Thorpa iz Fukuoke 2001. Tistega leta je Phelps na svetovnem prvenstvu v Montrealu osvojil sedem zlatih medalj.

Na tem planetu še ni bilo takšnega športnika, ki bi osvojil toliko olimpijskih medalj in potolkel toliko plavalnih rekordov. Američan je pri 31 letih blestel tudi na olimpijskih igrah v Riu. Na olimpijskih igrah 2008 je osvojil 8 zlatih plavalnih medalj in s tem presegel dosežek Marka Spitza iz Munchna 1972.

Največji uspehi Michaela Phelpsa:

Olimpijske igre: 28 medalj (23 zlatih, 3 srebrne in 2 bronasti)

Svetovna prvenstva v dolgih bazenih: 33 medalj (26 zlatih, 6 srebrnih in 1 bronasta)

Svetovna prvenstva v kratkih bazenih: 1 medalja (1 zlata)

Vseameriške igre: 21 medalj (16 zlatih in 5 srebrnih)



Skupaj na velikih tekmovanjih: 83 medalj (60 zlatih, 14 srebrnih in 3 bronaste)