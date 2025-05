Zakaj ima en paradižnik okus po poletju – drugi pa po ničemer?

Ste že ugriznili v paradižnik, ki je videti popoln, a v ustih pusti praznino? Brez sladkobe, brez sočnosti, brez vonja. Le vodena masa brez pravega značaja. A nato poskusite drugega – in v trenutku okusite poletje. Sonce. Domačnost. Razlika? Ogromna. In nikakor ni naključna.

Vsaka res dobra jed se začne enako – s kakovostnimi sestavinami. To ni fraza, temveč osnovno pravilo kuhanja, ki ga poznajo vsi, ki radi dobro jejo. Razlika med v redu in res vrhunsko pogosto leži prav v izbiri paradižnika. Ta sadež je v kuhinji izjemno občutljiv: če ni zrel in poln okusa, bo tudi najboljši recept pustil mlačen vtis. Paradižnik lahko dvigne jed ali jo pusti povsem brez duše.

Foto: Paradajz d.o.o.

Okus se ne razvije med prevozom

Paradižnik začne izgubljati svojo aromo v trenutku, ko ga odrežejo z rastline – če to storijo prezgodaj, sploh ne dobi priložnosti, da bi okus dozorel. Marsikateri paradižniki, ki jih najdemo na policah trgovin, so obrani še zeleni in dozorevajo med transportom. Takim plodovom manjkajo sladkorji, kisline in aromatične spojine, ki nastanejo šele, ko je paradižnik popolnoma zrel na rastlini.

Foto: Paradajz d.o.o.

Luštni paradižniki so zreli točno takrat, ko morajo biti

Paradižniki LUŠT iz Prekmurja so ročno obrani, ko so res zreli. Na rastlini. Ne na tovornjaku. V trgovine pridejo že naslednji dan. Rezultat? Poln okus, sočnost in naravna sladkoba, ki jih ne moreš ponarediti.

In to vse leto. Tudi izven sezone, ko večina paradižnikov prihaja iz tujine, pri LUŠTu v hladnih delih leta s pomočjo geotermalne energije v rastlinjaku v Renkovcih in t. i. Sistema za zimsko vzgojo v rastlinjaku v Mali Polani pridelujejo paradižnike, ki so prav tako aromatični in bogati kot poleti.

Lokalno pomeni več kot bližina

Če kupujete lokalno, ne pomeni le, da podpirate slovenske pridelovalce. Pomeni tudi, da imate več okusa na krožniku. Krajše transportne poti pomenijo manj izgube svežine. Paradižniki LUŠT niso zamorjeni od poti. So živi, žareči in sveži, kot da bi prišli neposredno z domačega vrta.

Poleg tega so pridelani brez škodljivih preparatov, s pomočjo čmrljev in naravnih sovražnikov škodljivcev. Brez kemije, z veliko znanja in spoštovanja do narave.

Foto: Shutterstock Piščančja stegna z ouzom in paradižniki Enostavna jed iz pekača – pečen piščanec s češnjevim paradižnikom in ouzom. Nekoliko sladko pijačo z okusom janeža zmešamo s koromačevimi semeni, limoninim sokom in oljčnim oljem, nato pa jo zmešamo s paradižnikom, piščancem nekaj šalotke in česna. Priprava je minimalna, nato pa se vse skupaj popeče in ustvari bogato, aromatično omako. Ta jed je kot nalašč za postrežbo s testeninami, polento ali pita kruhki. Sestavine:

6 piščančjih stegen s kostmi in kožo

sol in sveže mleti poper

¼ skodelice ouza ali drugega likerja z okusom janeža

1 žlica zdrobljenih semen koromača

2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja

¼ skodelice svežega limoninega soka

4 šalotke, razpolovljene po dolžini, če so velike, jih lahko tudi razčetverite

4 stroki česna, olupljeni in celi

češnjevi paradižniki LUŠT

¼ skodelice svežih listov bazilike za dekoracijo Piščanca izdatno začinite s soljo in poprom. Pustite stati na sobni temperaturi 30 minut. Pečico segrejte na 200 °C z rešetko na sredini. Zmešajte ouzo, semena koromača, oljčno olje in limonin sok. Šalotko, česen in paradižnik razporedite v večji pekač in začinite s soljo in poprom. Dodajte piščanca in ga prelijte z mešanico ouza. Vse dobro premešajte, da se premaže z omako, nato piščanca razporedite s kožo navzgor. Pečete, dokler piščanec ne pozlati in se ne zmehča, od 40 do 45 minut. Pečico preklopite na peko na žaru, pecite, dokler koža ni zelo hrustljava, zelenjava pa rahlo ožgana, še 2 ali 3 minute. Piščanca in zelenjavo prestavite na krožnik. Sok iz ponve prelijte v majhno ponev, nato ga na srednje močnem ognju reducirajte, da se nekoliko zgosti, približno 2 minuti. Piščanca pokapajte z omako, okrasite z baziliko in postrezite.

Foto: Paradajz d.o.o.

Kakovost, ki je ni treba razlagati – jo samo poskusiš

LUŠTni paradižniki niso množični izdelek. So rezultat skrbne in odgovorne pridelave, kjer šteje vsaka podrobnost – od izbire sorte do ročnega obiranja. In to ni le slogan. Ko jih enkrat okusite, ne potrebujete več prepričevanja.

Za tiste, ki prisegajo na zdrav, aktiven življenjski slog, so idealna izbira – kot prigrizek, kot del lahkih solat, testenin, omak ali hitrih obrokov po športni aktivnosti. So hrana, ki podpira vaš tempo, ne da bi se odpovedali okusu.