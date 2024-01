Na odprtju pregledne razstave Srebrne igre 1984 ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu, ki bo vse do 5. maja 2024 na ogled v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, smo junake iger vprašali, česa se tudi po štirih desetletjih najraje spominjajo. Njihove izjave najdete v videu spodaj.

Nekdanji alpski smučar Jure Franko seveda ne bo pozabil finalne veleslalomske vožnje na Bjelašnici, ki je 14. februarja 1984 Sloveniji in takratni Jugoslaviji prinesla nepopisno veselje. Bojan Križaj, ki je bil na sarajevskih igrah poleg smučarskega skakalca Primoža Ulage največji favorit za osvojitev medalje, se tudi po 40 letih živo spominja zaprisege v imenu športnikov, ki ni minila brez težav in ki je posebna tudi zato, ker se je odločil, da bo zaprisegel v slovenskem jeziku, Iva Čarmana, smučarskega tekača, ki je na odprtje iger na stadion Koševo prinesel olimpijsko baklo, pa se še danes navdaja občutek ponosa, ker ga je doletela taka čast, in hkrati strahu, da mu olimpijski ogenj ne bi ugasnil.

Intervju z Juretom Frankom:

Prostovoljka, vodja smučarsko-tekaških stez in športni novinar o sarajevskih igrah

Na odprtju razstave Srebrne igre 1984, ki je nastala v sodelovanju Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije in Muzeja športa, Olimpijskega komiteja Slovenije in športno-marketinške agencije Sport Media Focus, smo se pogovarjali tudi z Danijelo Divič Forsthuber, Sarajevčanko, ki že vrsto let živi v Ljubljani in je olimpijske igre v svojem domačem mestu doživela kot prostovoljka, legendarnim športnim novinarjem Jožetom Pogačnikom, ki je na terenu spremljal dogajanje na kar 11 olimpijskih igrah, seveda tudi na sarajevskih, in Janezom Pavčičem, ki je v Sarajevu skrbel za pripravo smučarsko tekaških prog, najbolj živa anekdota pa ga veže na švedski kraljevi par. Vabljeni k ogledu.

Danijela Divič Forsthuber, ki je na olimpijskih igrah v Sarajevu delala kot prostovoljka:

Janez Pavčič je bil na olimpijskih igrah v Sarajevu vodja smučarskih stez na Igmanu, kjer so potekala tekmovanja v smučarskem teku in biatlonu, pomemben pečat pa je pustil tudi na razvoju tekaške trase okrog Ljubljane in pohodu ob žici.

Legendarni športni novinar Jože Pogačnik je olimpijsko dogajanje v Sarajevu spremljal kot poročevalec:

