Dva dni potem, ko so slovenske rokometašice izvedele, s kom se bodo merile na olimpijskih igrah, so izvedele tudi, s kom bodo igrale v predtekmovalni skupini evropskega prvenstva. To bo konec novembra in v začetku decembra potekalo v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Slovenija bo igrala v skupini E v Innsbrucku s sogostiteljicami Avstrijkami, branilkami naslova Norvežankami in Slovakinjami.