Moško rokometno SP 2029 v Nemčiji in Franciji, žensko v Španiji

Nemčija in Francija bosta skupaj gostili svetovno prvenstvo v rokometu za moške leta 2029, je danes odločila krovna mednarodna zveza IHF, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Odločitev o prirediteljih so sprejeli danes ob robu žreba skupin za olimpijska turnirja v Parizu. Žensko SP za leto 2029 so dodelili Španiji.