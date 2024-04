Zdaj tudi znano, kdaj bodo na EP tekme slovenskih rokometašic

Po dnevu premora bodo Slovenkam v soboto ob 20.30 nasproti stale še Slovakinje, zadnja tekma skupine E pa jih čaka v ponedeljek, 2. decembra, ob 18. uri proti sogostiteljicam prvenstva stare celine, Avstrijkam.

Evropsko prvenstvo bo potekalo med 28. novembrom in 11. decembrom, še drugič zapored v treh državah. Po Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori ga bodo tokrat gostile Avstrija, Madžarska in Švica. Poleg Innsbrucka bodo tekme prvega dela potekale še v Baslu in Debrecenu. Zadnji bo gostil tudi tekme drugega dela tekmovanja, kjer se mu bo pridružil Dunaj. Avstrijska prestolnica bo nato gostila še vse tekme končnice. V njej bo v primeru napredovanja iz skupinskega dela vse do konca tekmovanja nastopala tudi Slovenija, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Po zgledu moškega evropskega prvenstva bo letos tudi na ženskem prvič v zgodovini nastopilo 24 reprezentanc, ki jih je žreb razporedil v šest skupin. Iz vsake bosta v drugi del tekmovanja napredovali le dve najboljši izbrani vrsti.

V Debrecenu bodo nato združene najboljše dvojice skupin A (Švedska, Madžarska, Severna Makedonija in Turčija), B (Črna gora, Romunija, Srbija in Češka) in C (Francija, Španija, Poljska in Portugalska), po dve reprezentanci skupin D (Danska, Švica, Hrvaška in Ferski otoki), E in F (Nizozemska, Nemčija, Islandija in Ukrajina) pa bodo tekmovanje nadaljevale na Dunaju.

Najboljši ekipi vsake skupine drugega dela bosta napredovali v polfinale, tretjeuvrščeni čaka medsebojna tekma za peto mesto.

Tekmovanje v Innsbrucku bo gostila tamkajšnja olimpijska dvorana, ki sprejme osem tisoč gledalcev. Trenutno so v prodaji le paketi vstopnic za vse tekme skupine. Njihova cena se giblje med 39 in 159 evri.

EP 2024, spored tekem slovenske reprezentance, skupina E (Innsbruck): 1. krog, četrtek, 28. november:

20.30, Norveška – Slovenija 2. krog, sobota, 30. november:

20.30, Slovenija – Slovaška 3. krog, ponedeljek, 2. december:

18.00, Slovenija – Avstrija

Preberite še: