Začenja se boj za četrtfinale

Slovenski rokometaši so skupinski del zaključnega turnirja končali na drugem mestu. Po uvodnih zmagah nad tekmeci s Kube in Zelenortskih otokov so bili na odločilni tekmi za prvo mesto v skupini G za njih previsoka ovira Islandija. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v drugi del tekmovanja v Zagrebu prenesli dve točki, tako kot Hrvati. Egipčani in Islandci imajo po štiri točke, Argentinci in rokometaši z Zelenortskih otokov pa so brez njih.

Prva tekma Zormanove izbrance čaka v sredo, ko se bodo ob 15.30 pomerili z Argentino.

SP v rokometu 2025, 8. dan

Torek, 21. januar:

Lestvice:

Preberite še: