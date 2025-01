Začenja se boj za polfinale

Medtem ko bodo Slovenci v nedeljo prej kot pričakovano končali svoje bivanje v Zagrebu, pa se bodo v torek in sredo na Hrvaškem in Norveškem odvili boji za polfinalne vstopnice. Prvi četrtfinalni par tako v razprodani Areni Zagreb danes sestavljata Hrvaška in Madžarska (ob 18. uri), zatem pa si bosta ob 21. uri nasproti stali reprezentanci Francije in Egipta.

Znani so pari tudi za razvrstitev od 25. do 32. mesta. Za 31. bosta igrali Gvineja in Kuba, za 29. Alžirija in Bahrajn, za 27. Kuvajt in Japonska, za 25. pa Poljska in ZDA.

V sredo bodo v boju za polfinale na delu še reprezentance na Norveškem. Ob 17.30 se bosta za polfinalno vstopnico udarili Danska in Brazilija, ob 20.30 pa še Portugalska in Nemčija.

Slovenci so na prvenstvu osvojili končno 13. mesto.

SP v rokometu 2025, četrtfinale

Torek, 28. januar

