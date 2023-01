Dancem uspel rokometni čudež, kot ga še ni bilo

Danski rokometaši so v finalu svetovnega prvenstva v Stockholmu premagali Francijo (34:29), spravili v delirij številne rojake, ki so jih bodrili na tribunah na Švedskem, in se v zgodovino rokometa vpisali z izjemnim podvigom, saj so kot prvi postali svetovni prvaki kar trikrat zapored! Tretje mesto je pripadlo Špancem, ki so bili po preobratu v drugem polčasu prekrižali načrte gostiteljem Švedom (39:36).

Danska, dežela, znana po pravljicah, je spisala nepozabno rokometno zgodbo. Skandinavci so v zadnjih letih postali največja rokometna velesila na svetu. Na svetovnem prvenstvu so zmagal kar trikrat zapored, to pa je nekaj, kar ni pred tem uspelo prav nikomur. Tako so se Danci zapisali v športno zgodovino, njihovi navijači pa so proslavljali že tretji zaporedni svetovni naslov.

Po SP 2019 na Danskem in v Nemčiji ter SP 2021 v Egiptu so bili najboljši še na letošnjem tekmovanju, ki je potekal na Poljskem in Švedskem. Letos niso izgubili niti enega dvoboja. V skupinskem delu so premagali Belgijo, Bahrajn, Tunizijo, ZDA in Egipt, remizirali pa s Hrvaško, ki je s tem deležna posebne časti, saj je edina udeleženka SP, ki se je pomerila z Dansko in ni doživela poraza. Danci so v izločilnem delu drugega za drugim premagali Madžarsko, Španijo in za konec še Francijo, ki tako ostaja pri šestih svetovnih naslovih (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 in 2017).

Francoski selektor hitro zahteval minuto odmora

Kako je potekal finale? Danci so začeli silovito. Vratar Niklas Landin je uvodoma zaklenil svoja vrata, Skandinavci pa so po vsega štirih minutah igre vodili s 3:0. Prednost Dancev je še zrasla. Francoski selektor Guillaume Gille je tako že v šesti minuti (pri 2:6) zahteval prvo minuto odmora. Ta je začasno zaustavila nalet Dancev, ki pa so si v 16. minuti prvič na dvoboju priigrali prednost petih golov (12:7).

A francoski rokometaši so v končnici prve polovice tekme vzpostavili ravnotežje na igrišču, po petminutnem strelskem postu Dancev pa so se tik pred odhodom na veliki odmor približali na gol zaostanka (14:15 in 15:16).

Francozi izenačili, a ...

Francozi so v začetku drugega polčasa po golu Dike Mema prvič na dvoboju izenačili na 16:16, v 37. minuti pa so jim izbranci danskega selektorja Nicolaja Jacobsena znova ušli na tri gole (17:20). Do zadnjega zvoka sirene se je na igrišču odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, v igri silovitega ritma pa je bilo več moči in modrosti na strani Dancev.

Jacobsen je v 52. minuti pri vodstvu z 29:26 zahteval minuto odmora, Rasmus Lauge Schmidt pa je povišal na 30:26. Francozi so v 57. minuti po golu Mema prepolovili zaostanek (29:31), popoln preobrat pa so jim preprečili imenitni in razpoloženi Danci.

V danski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Lauge Schmid z desetimi goli. Simon Pytlick je dosegel devet, Mathias Gidsel, ki je najboljši strelec letošnjega turnirja (60 golov) pa je prispeval šest zadetkov. Pri Franciji je Nedim Remili dosegel šest, Mem pa pet golov.

Španci tretji, Nemci peti, Egipt ugnal slovenske sosede

V Tele2 Areni v Stockholmu je bil v nedeljo izjemno pester rokometni spored. Bronasto medaljo so osvojili Španci, ki so v dvoboju za tretje mesto premagali gostitelje Švede. Po prvem polčasu so zaostajali 18:22, a nato v nadaljevanju preobrnili rezultat v svojo korist in osvojili peto medaljo na svetovnih prvenstvih. Pri Špancih sta bila najbolj učinkovita Adrian Figueras z devetimi in Aleks Dušebajev s sedmimi goli, pri Švedih pa Hampus Wanne z devetimi in Niclas Ekberg s sedmimi zadetki.

V boju za peto mesto so Nemci z 28:24 premagali Norvežane. Johannes Golla, Kai Hafner in Luca Witzke so k zmagi prispevali po pet golov.

Nato je bilo zelo razburljivo na srečanju za sedmo mesto. Egipt je po dveh podaljških premagal Madžarsko s 36:35. Pri afriških prvakih je bil najboljši strelec Ali Mohamed z 12 goli, pri slovenskih sosedih pa sta Richard Bodo in Mate Lekai dosegla po sedem zadetkov.

SP 2023 v rokometu, zaključni dvoboji: Nedelja, 29. januar:

Finale:

Danska : Francija 34:29 (16:15) Za 3. mesto:

Španija : Švedska 39:36 (18:22) Za 5. mesto:

Nemčija : Norveška 28:24 (16:13) Za 7. mesto:

Egipt : Madžarska 36:35* (28:28, 17:11) * po dveh podaljških

Na letošnjem mundialu na Poljskem in Švedskem je nastopila tudi Slovenija. Po zmagah nad Savdsko Arabijo, Poljsko, Iranom in Črno goro ter porazih proti Franciji in Španiji na tekmah skupinskega in glavnega dela v Katovicah in Krakovu je zasedla končno deseto mesto.

Končna razvrstitev: 1. Danska

2. Francija

3. Španija

4. Švedska

5. Nemčija

6. Norveška

7. Egipt

8. Madžarska

9. Hrvaška

10. Slovenija

11. Srbija

12. Islandija

13. Portugalska

14. Nizozemska

15. Poljska

16. Bahrajn

17. Brazilija

18. Črna gora

19. Argentina

20. ZDA

21. Belgija

22. Katar

23. Zelenortski otoki

24. Iran

25. Tunizija

26. Čile

27. Severna Makedonija

28. Južna Koreja

29. Savdska Arabija

30. Maroko

31. Alžirija

32. Urugvaj

