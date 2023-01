Hrvaški selektor šokiral z obnašanjem, kmalu že bivši?

Hrvati so pred ponedeljkovim sporedom na svetovnem prvenstvu še upali na čudežno uvrstitev v četrtfinale, a so na koncu ostali na tretjem mestu svoje skupine 3, iz katere sta napredovali reprezentanci Danske in Egipta. Hrvati so tako prvenstvo sklenili na devetem mestu. Po koncu tekme z Bahrajnom (43:32) se je v središču pozornosti znašel selektor Hrvoje Horvat, ki je na vprašanje novinarke hrvaškega RTL, ali ima še zaupanje hrvaške rokometne zveze, odgovoril le z gestami oziroma le nemo odpiral usta, nato pa na besede hrvaške novinarke, da ga ne ne sliši, sarkastično pripomnil, da gre verjetno za tehnične napake.

Pred tem je na vprašanje, ali bo ostal na hrvaški klopi, odgovoril, da komaj čaka, da vidi svojo družino. "Obljubil sem nekatere zadeve, a o tem ne bi govoril, je preveč osebno," je dejal Horvat, ki je po tem intervjuju postal tarča hrvaških medijev in javnosti.

Njegovo obnašanje pred televizijskimi kamerami in rezultate reprezentance je komentirala tudi hrvaška rokometna zveza, ki je Horvata praktično že označila za nekdanjega selektorja. "Po zadnjem srečanju hrvaške moške reprezentance na svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem in zmagi nad Bahrajnom 43:32 ter devetim mestom hrvaška rokometna zveza obvešča javnost, da ni zadovoljna z doseženim rezultatom. Minimalni cilj, ki smo ga postavili pred selektorja in reprezentanco, je bil četrtfinale," so jasno izrazili pri rokometni zvezi.

"Ker se to ni uresničilo, hrvaška rokometna zveza čaka na izjavo strokovnega koordinatorja Lina Červarja o statusu selektorja in nadaljnjem zaporedju dogodkov. Sistem hrvaške rokometne zveze je namreč zastavljen tako, da selektorja državnih selekcij predlaga in odpokliče strokovni koordinator, nato pa odločitev sprejme ali zavrne upravni odbor hrvaškega rokometa," so še sporočili iz hrvaške zveze in na ta način namignili, da bo Horvat kmalu bivši.

