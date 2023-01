Francija zadnja ovira, da Danska tretjič zapored postane prvak

Niklas Landin Jacobsen Foto: Reuters Rokometni polfinalni posladek v Gdansku se je končal z zmagoslavjem Danske s 26:23. Zmagovalko zadnjih dveh mundialov v Nemčiji in Danski 2019 ter Egiptu 2021 le še nedeljska zmaga na finalni tekmi v Stockholmu proti zmagovalki francosko-švedskega obračuna loči do tretjega naslova svetovnih prvakov v nizu, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci na svetu.

Rokometaši iz Hamletove dežele so že po petnajstih minutah igre povedli z 9:5. V nadaljevanju so malenkostno popustili, kar so Španci, ki so v glavnem delu premagali Slovence, takoj izkoristili in se jim približali na gol zaostanka (10:11). V končnici prve polovice tekme so rokometaši s Pirenejskega polotoka znova občutili moč Skandinavcev, po delnem izidu 4:0 so se na veliki odmor podali s prednostjo petih golov (15:10).

Foto: Reuters Izbranci danskega selektorja Nikolaja Jacobsena so v drugem polčasu imeli nekaj težav s Španci, ki so se jim na račun sijajnih obramb vratarja Gonzala Pereza De Vargasa v 48. minuti približali na gol zaostanka (19:20). V odločilnih trenutkih dvoboja so Danci le strli odpor varovancev španskega selektorja Jordija Ribere, ki bodo v nedeljo naskakovali svojo peto kolajno na svetovnih prvenstvih. V Tuniziji 2005 in Španiji 2013 so bili zlati, na Švedskem 2011 in v Egiptu 2021 pa bronasti.

Pri Dancih sta bila na polfinalni tekmi najbolj učinkovita Simon Pytlick s šestimi in Magnus Saugstrup s petimi goli. Pri Špancih je Alex Dušebajev dosegel pet, Ferran Sole pa štiri zadetke.

Francozi premagali gostitelje Švede

Foto: Reuters Francija bo po zmagi proti Švedski z 31:26 naskakovala sedmo zmago na svetovnih prvenstvih po Islandiji 1995, Franciji 2001 in 2017, Hrvaški 2009, Švedski 2011 in Katarju 2015. Najbolj učinkovit francoski igralec je bil Ludovic Fabregas s šestimi goli, Dika Mem in Kentin Mahe sta dosegla po pet zadetkov. Pri Švedih je Eric Johansson v polfinalu dosegel pet, Jonathan Carlsbogard in Daniel Pettersson pa po štiri gole.

Francozi so temelje za zmago nad gostitelji postavili v prvi polovici tekme. V 25. minuti so povedli s 14:9, lepo zalogo v golih pa so ubranili vse do konca tekme na nogometnem stadionu s premično streho v švedski prestolnici. Švedi, ki so najbolj pogrešali poškodovanega Jima Gottfridssona, so se v drugem polčasu borili kot levi. Približali so se na dva gola (22:24 in 23:25), prelomni trenutki dvoboja pa so pred 19.128 gledalci minili v znamenju Francozov, ki so v 55. minuti povedli s 30:24.

SP v rokometu 2023, polfinale

Za mesta od pet do osem

Nemška reprezentanca je na prvi tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta v Stockholmu po podaljšku premagala Egipt s 35:34. Pri Nemcih je bil najbolj učinkovit Juri Knorr s sedmimi goli, enega manj sta dosegla Johannes Golla in Julian Koster. Nemčija se bo v nedeljo za peto mesto pomerila z Norveško, ki je na drugi tekmi za razvrstitev s 33:25 premagala Madžarsko. Pri Norvežanih je bil najbolj učinkovit Sander Sagosen s sedmimi goli, Sebastian Barthold, Sander Overjordet in Petter Overby so dosegli po štiri zadetke.

V nedeljo bo v Tele2 Areni v Stockholmu pester rokometni spored. Ob 13. uri se bo začela tekma za sedmo mesto med Egiptom in Madžarsko, ob 15.30 za peto mesto med Nemčijo in Norveško, ob 18. uri za tretje mesto med Španijo in Švedsko, ob 20.30 pa bo še veliki finale med Dansko in Francijo.

Končna razvrstitev: 1. ?

2. ?

3. ?

4. ?

5. ?

6. ?

7. ?

8. ?

9. Hrvaška

10. Slovenija

11. Srbija

12. Islandija

13. Portugalska

14. Nizozemska

15. Poljska

16. Bahrajn

17. Brazilija

18. Črna gora

19. Argentina

20. ZDA

21. Belgija

22. Katar

23. Zelenortski otoki

24. Iran

25. Tunizija

26. Čile

27. Severna Makedonija

28. Južna Koreja

29. Savdska Arabija

30. Maroko

31. Alžirija

32. Urugvaj

